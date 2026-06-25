Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn làm việc tại phường Cửa Lò

Quang cảnh buổi làm việc

Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò Ngô Đức Kiên phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn thăm và làm việc tại phường Cửa Lò

Phát biểu chào mừng tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò Ngô Đức Kiên khẳng định chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn tại phường Cửa Lò hôm nay không chỉ là dịp để tăng cường giao lưu, hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương mà còn là minh chứng sống động cho tình cảm gắn bó, tin cậy, hợp tác cùng phát triển ngày càng sâu sắc giữa hai nước Việt Nam và Lào. Đối với phường Cửa Lò, quá trình phát triển và hội nhập luôn luôn coi trọng việc học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu những cách làm hay, mô hình hiệu quả của các địa phương. Ở góc độ địa phương của tỉnh Nghệ An, lãnh đạo phường Cửa Lò tin tưởng những nội dung trao đổi tại buổi làm việc sẽ góp phần làm phong phú thêm kinh nghiệm thực tiễn, tạo thêm động lực để địa phương tiếp tục đổi mới, phát triển, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Atsaphangthong Siphandone phát biểu

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Atsaphangthong Siphandone gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cửa Lò đã dành thời gian đón tiếp Đoàn trọng thị và nồng ấm; đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Lào.

Đoàn Đại biểu bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội phường Cửa Lò đạt được, xem đây là cơ hội quý báu để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý và phát triển địa phương.

Thông tin định hướng về kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã và cơ cấu nhân sự trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Atsaphangthong Siphandone cho biết, những thách thức thực tế khi triển khai mô hình mới, đặc biệt là việc thay đổi tư duy và thói quen sinh hoạt của cư dân. Bên cạnh đó là những vấn đề liên quan đến các cơ chế chính sách về xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống pháp lý để hỗ trợ quá trình chuyển đổi tại cơ sở. Nhân dịp này, Đoàn công tác mong muốn được lắng nghe và trao đổi kinh nghiệm từ phía Việt Nam về tổ chức, quản lý và vận hành chính quyền cấp xã, phường, qua đó nghiên cứu vận dụng phù hợp vào thực tiễn tại Thủ đô Viêng Chăn.

Chủ tịch UBND phường Cửa Lò Cao Minh Tú phát biểu

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Cửa Lò đã thông tin về kết quả hoạt động của HĐND, UBND phường từ ngày 01/7/2025 đến nay; khó khăn, vướng mắc; kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Theo đó, về hoạt động HĐND, từ ngày 01/7/2025 đến nay, HĐND phường đã tổ chức 07 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ và 05 kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, đầu tư công, quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ phát sinh sau sáp nhập đơn vị hành chính. HĐND phường đã ban hành 27 nghị quyết; Thường trực HĐND phường ban hành 06 nghị quyết; tổ chức 04 cuộc giám sát chuyên đề và nhiều cuộc khảo sát về quản lý tài sản công, giáo dục, chuyển đổi số, đầu tư công, đất đai, môi trường, du lịch và công tác bầu cử; phối hợp tổ chức 43 hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 240 lượt ý kiến, kiến nghị của Nhân dân...

Nhìn chung, HĐND phường đã phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; thực hiện hiệu quả chức năng quyết định và giám sát; phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Về hoạt động của UBND phường, chính quyền địa phương đã chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành; công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cơ bản đạt yêu cầu đề ra.

Qua lắng nghe chia sẻ của lãnh đạo phường Cửa Lò, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Atsaphangthong Siphandone trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những kinh nghiệm của địa phương trong tổ chức và vận hành chính quyền cấp xã, đồng thời cho biết đây sẽ là những bài học quan trọng để Đoàn công tác nghiên cứu, vận dụng phù hợp trong quá trình hoàn thiện mô hình quản lý tại Viêng Chăn.

Nhấn mạnh mục tiêu xây dựng chính quyền cấp xã hoạt động hiệu quả, minh bạch, cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Atsaphangthong Siphandone bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động giao lưu và tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị của hai địa phương chủ động hợp tác trong thời gian tới.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn