Đoàn công tác Bộ Công an làm việc với tỉnh Nghệ An về xây dựng Trung tâm Y tế Tương Dương

Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở y tế Nghệ An chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Trần Thị Bình - Bí thư Đảng uỷ xã Yên Thành.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu

Trung tâm Y tế Tương Dương là cơ sở y tế giữ vai trò điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng dân tộc, miền núi, biên giới trên địa bàn và các tỉnh lân cận của nước bạn Lào, đồng thời phục vụ lực lượng Công an, Bộ đội đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tuy nhiên, theo Sở Y tế Nghệ An, trong thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân gặp không ít khó khăn bởi cơ sở vật chất được xây dựng lâu năm, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Đồng thời, sau cơn bão lịch sử vào tháng 7/2025 vừa qua, Trung tâm Y tế huyện đã phải oằn mình chống chọi, nhiều thiết bị y tế, thuốc men cũng như cơ sở vật chất của Trung tâm cũng cuốn trôi theo dòng lũ.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận từ đó thống nhất phương án để sớm triển khai xây dựng công trình Trung tâm y tế. Đồng thời, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương Nghệ An sớm quy hoạch mặt bằng, sớm thi công công trình để xây dựng một Trung tâm y tế mang tính hiện đại, bền vững, từ đó bà con nơi đây được hưởng thụ tốt nhất các giá trị y tế mang lại. Đồng chí cũng cho biết, nguồn vốn mà Bộ Công an vận động, hỗ trợ để xây dựng công trình là khoảng 30 tỷ đồng.

Cùng ngày, Đoàn công tác cũng dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Thành. Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sỹ, Đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai tươi sáng của dân tộc.

