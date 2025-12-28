Việc làm đặc biệt của các cựu giáo viên dành cho học trò khó khăn ở xứ Nghệ

Lớp học đặc biệt

Về xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An, nhắc đến lớp học tình thương của các cựu giáo viên người dân nơi đây ai cũng biết. Mặc dù, đã về hưu nhưng bằng tình cảm và tấm lòng yêu nghề, các cựu giáo viên nơi đây mở lớp học miễn phí cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Lớp học được mở ở Trường Trung học cơ sở Nam Phúc – đây là ngôi trường cũ không được sử dụng sau khi sát nhập.

Học trò của lớp chủ yếu là những em đang theo học lớp 4, lớp 5 của xã Nam Phúc cũ (nay là xã Thiên Nhẫn). Các em học sinh trong lớp chủ yếu có hoàn cảnh khó khăn.

Tận dụng ngôi trường không sử dụng sau sát nhập, các cựu giáo viên mở lớp học kèm miễn phí cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Do đối tượng học sinh là tiểu học nên lớp chỉ học 2 ngày cuối tuần với các môn học như Toán, Tiếng Việt. Ngoài học các môn chính, các em học sinh còn được bổ túc thêm về kỹ năng sống, tham gia các hoạt động văn nghệ thể thao. Các thầy cô đều rất nhiệt huyết, bất kể mưa nắng, họ vẫn đến lớp đúng giờ và chưa bỏ một tiết nào.

Thầy giáo Vũ Đình Lâm – Chủ tịch Hội cựu giáo chức xã Thiên Nhẫn cho biết, lớp học này xuất phát từ ý tưởng một người thân trong gia đình thầy, đang sinh sống ở miền Nam. Cách đây khoảng 6 năm về trước, người này muốn tài trợ để mở một lớp học thêm nhằm hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được học tập và rèn luyện. Nhận thấy đây là lớp học hay có ý nghĩa nhân văn tôi đã ủng hộ và đứng ra tổ chức mời các cựu giáo viên trên địa bàn đứng lớp. Để duy trì hoạt động của lớp con cháu trong gia đình lớn của tôi góp thêm một ít kinh phí", thầy Lâm chia sẻ.

Thầy Lâm dạy bổ sung kiến thức cho các em học sinh.

Lúc đầu, lớp được tổ chức ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cũ và dành cho học sinh trung học cơ sở. Tuy nhiên, 4 năm trở lại đây, lớp học này được chuyển về ở Trường Trung học Nam Phúc cũ. Sở dĩ lớp chuyển đối tượng dạy vì thầy Lâm nhận thấy học sinh tiểu học mới là lứa tuổi thực sự được quan tâm và bồi dưỡng hơn.

Các thầy cô luôn quan tâm và động viên các em học sinh.

Ngoài dạy văn hóa, thầy Lâm và vợ - là cựu giáo viên dạy Văn giàu kinh nghiệm, còn trực tiếp phụ trách các lớp kỹ năng sống cho học trò. Để mang lại những bài giảng chất lượng và cập nhật nhất, thầy cô phải đọc nhiều tài liệu, cập nhật thông tin mới và lựa chọn chủ đề gần gũi nhất với học trò, tập trung vào tình cảm gia đình, tình cảm thầy trò và việc dạy dỗ các em về lễ nghĩa trong cuộc sống.

Gieo hy vọng cho học sinh khó khăn

Nhiều năm qua đã có rất nhiều em học sinh viết đơn xin tham gia vào lớp học này. Những lá đơn đó đều được cô giáo Trần Thị Phương - cựu giáo chức của xã Thiên Nhẫn cất giữ cẩn thận. Cô Phương, từng là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 và chỉ mới về hưu 1 năm. Vì tận tâm với các học trò nên khi nhắc đến em nào cô cũng nhớ đến hoàn cảnh của em đó. Theo cô Phương hầu hết các em theo học ở đây đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Có những trường hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ, bố mẹ mất sức lao động, gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.

"Trong lớp có em L. T. V. trú ở xóm Quảng Xá hoàn cảnh rất khó khăn. V. là em út trong một gia đình có 3 anh em. Bố em bị tai biến sống thực vật nhiều năm nay, mẹ lại mang căn bệnh thoát vị đĩa đệm nên không làm được việc nặng nhọc. Vì điều kiện gia đình nên anh trai của V. dù học rất khá nhưng năm lớp 12 cũng phải bỏ học, đi làm để có tiền trang trải cho gia đình. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng V. là học sinh rất ham học, tôi rất trân quý điều đó. Động lực lớn nhất cho tôi đứng lớp chính là tinh thần ham học và niềm yêu thích được đến lớp của các em. Những dòng tin nhắn của phụ huynh như: Cảm ơn cô một năm vất vả vì các con; Cảm ơn cô luôn nhắc nhở, mong các con ngoan,… đã tiếp sức cho tôi luôn cô gắng", cô Phương chia sẻ.

Cô thầy luôn động viên, truyền cảm hứng cho chúng em vượt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Em Vũ Thanh Trà, học sinh lớp 5B Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2, chia sẻ tham gia lớp học này em không chỉ được nâng cao kiến thức môn Toán và Tiếng Việt mà còn tham gia hoạt động văn nghệ, tập nhảy với các bạn. Ngoài ra, học sinh còn được thầy cô dạy thêm về kỹ năng sống. "Những tiết học của cô khiến cho chúng em rất thích thú. Ngoài việc dạy học các cô thầy cũng quan tâm đến hoàn cảnh các em học sinh trong lớp. Cô thầy luôn động viên, truyền cảm hứng cho chúng em vượt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để không phụ công thầy cô dạy bảo", Trà cho biết thêm.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phạm Thương Mại - Phó Chủ tịch xã Thiên Nhẫn cho biết, lớp học tình thường đã được duy trì khoảng 4 năm nay. Hành động của các cựu giáo viên rất cao quý, nhờ có lớp học tình thương này mà nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế đã vươn lên trong học tập. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Tác giả: Hà Đan - Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn