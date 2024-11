Đoạn clip 21 giây tiết lộ sự thật kinh ngạc về nước Nhật

Nhiều người nước ngoài khi đến Nhật Bản đều có chung ấn tượng về sự sạch sẽ đáng kinh ngạc. Để kiểm chứng điều này, một người ảnh hưởng đến từ Ấn Độ, Simran Jain, đã thực hiện một thử nghiệm độc đáo trong chuyến du lịch của mình. Cô đã mua một đôi tất trắng tại một cửa hàng tiện lợi và quyết định đi bộ chỉ với đôi tất đó trên vỉa hè và cả những vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Theo tờ News18, hành động của Simran Jain đã được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Đoạn video cho thấy cô bước vào cửa hàng tiện lợi, mua tất, sau đó ngồi bên lề đường thay tất và bắt đầu cuộc "thực nghiệm" của mình. Điều đáng ngạc nhiên là sau khi đi bộ một quãng đường với dòng người qua lại, đôi tất trắng của cô vẫn giữ nguyên màu sắc ban đầu, gần như không hề dính bẩn.

Your browser does not support the video tag.

Video của cô gái Ấn Độ nhận tương tác khủng trên Instagram

Kết quả này đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng và thán phục trước độ sạch sẽ của đường phố Nhật Bản. Một số bình luận hài hước như "Sạch hơn cả da tôi", "Bụi trên chân tôi còn nhiều hơn" hay "Sạch hơn cả nhà tôi!". Một số người khác khẳng định trải nghiệm cá nhân, cho biết họ đã từng đến Nhật Bản và xác nhận đường phố ở đây thực sự rất sạch sẽ.

Kết quả của Simran thu được gây bất ngờ

Tuy nhiên, bên cạnh sự ngạc nhiên, cũng có không ít ý kiến nghi ngờ về tính xác thực của thử nghiệm này. Một người sống ở Nhật Bản hơn 25 năm khẳng định: "Tôi dám chắc kết quả trong video là giả. Nhật Bản sạch sẽ, nhưng không đến mức như vậy". Một số người tinh ý chỉ ra rằng họ "nhìn thấy rõ ràng mặt đường vẫn còn bẩn và có cả kẹo cao su dính trên đó". Thậm chí, có người còn cho rằng "cảnh quay cuối cùng chắc chắn được quay trước khi cô ấy bắt đầu đi bộ".

