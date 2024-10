Kinh hoàng khoảnh khắc chồng tẩm xăng đốt vợ ở Bình Thuận: Đoạn clip gây ám ảnh

Ngày 16/10, Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đang phối hợp điều tra vụ chồng dùng xăng đốt vợ khiến cả 2 bị bỏng, riêng người vợ bị bỏng đến 90%. Hai nạn nhân trong vụ việc trên là bà T.T.N. (SN 1967) cùng chồng là ông T.Q. (SN 1960, trú khu phố 1, Hưng Long, TP.Phan Thiết).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, một đoạn camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến cũng đã được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người rùng mình. Không hiểu sao người đàn ông có thể nhẫn tâm ra tay với người vợ từng đầu ấp tay gối một cách dã man như vậy.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, sau một hồi giằng co, người đàn ông đã đổ xăng lên người vợ mình rồi châm lửa. Ngay sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, biến hai người thành 2 ngọn đuốc sống.

Người phụ nữ nhanh chóng chạy về phía bể nước để dập lửa tuy nhiên vẫn bị bỏng khá nặng. Trong khi đó người đàn ông cũng bị ngọn lửa bén sang quần áo, cố gắng chạy về hướng khác để tìm cách dập tắt ngọn lửa trên người.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hưng Long đã đến ngay hiện trường, qua đó, phát hiện bà Ng. và chồng cũ là ông Quá bị bỏng ở nhiều vị trí. Sau khi sự việc xảy ra, ông Q. và bà N. đã được Công an phường phối hợp người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Được biết, ông Q. và bà N. là vợ chồng, đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn, nhưng vẫn sống cùng nhà. Vào khoảng 22h30 ngày 15/10/2024, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt gia đình, ông Q. đã dùng xăng tưới vào người của vợ cũ, rồi bật lửa đốt khiến 2 người đều bị bỏng nặng.

Qua thông tin từ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, tình trạng thương tích ban đầu: Bà N. bị bỏng khoảng 90% cơ thể; ông Q. bị bỏng khoảng 25% cơ thể.

Do bị bỏng nặng, bà N. đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để tiếp tục cấp cứu. Ông Q. đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh và làm việc với một số người có liên quan để lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn