Đoạn clip phát hiện UFO bí ẩn rõ nhất khiến người dân địa phương kinh ngạc

Theo Dailymail, hàng chục người tại Kokomo, cách căn cứ Dự bị Không quân Liên hợp Grissom khoảng 21 km về phía nam, báo cáo rằng họ đã nhìn thấy những ánh sáng lấp lánh lơ lửng rồi biến mất vào không trung.

Những cảnh tượng kỳ lạ này, phần lớn được báo cáo nhìn thấy vào ngày 7 tháng 10, gợi nhớ đến những làn sóng UFO gần các căn cứ quân sự, bao gồm Căn cứ Liên hợp Langley-Eustis ở Virginia, nơi các quan chức báo cáo đã nhìn thấy “ánh sáng nhấp nháy màu đỏ, xanh lá cây và trắng” di chuyển với tốc độ cực nhanh.

Đến nay phía Không quân Hoa Kỳ chưa đưa ra lời giải thích nào cho các UFO, được mô tả như những quầng sáng màu cam đỏ lơ lửng trên bầu trời, cũng như một quầng sáng trắng bay lắt léo với tốc độ nhanh chóng.

Tác giả: Minh Khuê

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn