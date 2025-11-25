Chủ nhà SEA Games 33 họp: Sân đấu của U22 Việt Nam có thể đổi

Sân vận động Tinsulanon - nơi U22 Việt Nam thi đấu bị ngập nước xung quanh - Ảnh: THAI ENQUIRER

Sáng 25-11, chủ nhà Thái Lan đã tổ chức hội nghị với đại diện các quốc gia tham dự SEA Games 33 tại Bangkok để đưa ra những quyết định cuối cùng trước khi đại hội bắt đầu.

Hội nghị là thời điểm để 11 quốc gia khẳng định lại danh sách sẽ tham dự, xem xét chi tiết các nội dung, chương trình thi đấu cuối cùng do ban tổ chức đưa ra. Đại diện của Ủy ban Olympic Việt Nam và Cục Thể dục thể thao có mặt tại hội nghị.

Tuy nhiên điều quan tâm nhất của nhiều quốc gia, đặc biệt là Việt Nam chính là thông tin về tình hình ngập lụt nặng tại Songkhla - địa điểm diễn ra 8 môn thi đấu, trong đó có môn bóng nam. Đáng chú ý khi sân vận động Tinsulanon - nơi tổ chức các trận đấu của bảng B cũng bị ngập nặng.

Các đoàn tham dự hội nghị muốn nghe thông tin chi tiết, dự báo của nước chủ nhà. Và liệu Thái Lan có phải thay đổi địa điểm thi đấu nếu diễn biến về thời tiết lẫn tình hình ngập lụt tại đây vẫn không được cải thiện trong những ngày tới.

Điều này do bóng đá nam là môn thi đấu sớm nhất tại SEA Games 33. Và trận đấu đầu tiên của bảng B sẽ diễn ra giữa đội tuyển U22 Việt Nam và Lào vào ngày 4-12 tại sân vận động Tinsulanon.

Hiện tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đội tuyển U22 Việt Nam vẫn phải chờ cập nhật thông tin mới từ Ủy ban Olympic Việt Nam dù đã sát ngày lên đường sang Thái Lan vào ngày 1-12 tới.

Đội tuyển U22 Việt Nam hiện đang tập luyện tại Bà Rịa trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Nhưng mọi thứ tỏ ra khá bị động với thầy trò HLV Kim Sang Sik trong công tác chuẩn bị, nhất là mảng hậu cần sau khi đã một lần bị đổi địa điểm thi đấu từ Chiangmai về Songkhla.

Nhóm tiền trạm của VFF dự kiến sang Songkhla trước vào ngày 30-11 để cập nhật tình hình ăn ở, di chuyển và tập luyện của đội tuyển U22 Việt Nam đã phải án binh bất động chờ thông tin từ Ủy ban Olympic Việt Nam.

Giới truyền thông Việt Nam cũng lo Không chỉ thầy trò HLV Kim Sang Sik đang phải chờ đợi địa điểm thi đấu liệu có bị đổi, giới truyển thông Việt Nam sang Thái Lan sớm tác nghiệp bóng đá cũng lo không kém. Bởi vé máy bay từ Bangkok bay đến Songkhla đã được mua, khách sạn cũng đã được đặt. Nếu chủ nhà Thái Lan đổi địa điềm đi nơi khác, tiền vé máy bay (mua giá rẻ) và khách sạn (đã trừ tiền) coi như mất.

Tác giả: Nguyên Khôi

Nguồn tin: tuoitre.vn