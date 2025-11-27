U22 Campuchia rút lui, U22 Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào ở SEA Games 33?

Tối 26/11, thể thao Campuchia đã xin rút lui khỏi hàng loạt môn thi đấu của SEA Games 33, trong đó có bóng đá nam.

Ảnh: VFF.

Lý do mà Campuchia thông báo rút lui các môn trên ở SEA Games 33 vì lo ngại về công tác an ninh và mong muốn bảo vệ an toàn cho VĐV cũng như cán bộ của mình. Dù vậy, Campuchia khẳng định vẫn cử một số đoàn VĐV tham dự và hy vọng các bên sẽ thấu hiểu hoàn cảnh của mình.

Việc U22 Campuchia rút khỏi môn bóng đá nam khiến bảng A chỉ còn hai đội: Thái Lan và Timor Leste. Trong khi đó, bảng B có ba đội Việt Nam, Malaysia, Lào còn bảng C có đến bốn đội Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore.

Những thay đổi trên buộc BTC SEA Games 33 phải có sự tính toán lại cho nội dung bóng đá nam. Có thể một đội ở bảng C sẽ được chuyển sang bảng A hoặc buổi bốc thăm lại sẽ được tổ chức.

Dù có điều chỉnh theo hướng nào thì chắc chắc các đội tham dự bóng đá nam SEA Games 33 sẽ bị ảnh hưởng cả về số đội tham dự mỗi bảng cũng như địa điểm thi đấu. Tính đến sáng 27/11, chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra.

Dự kiến bóng đá nam của SEA Games 33 sẽ khởi tranh ngày 3/12 với các trận đấu bảng A diễn ra ở Bangkok.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn