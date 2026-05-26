Hai nghi phạm giết người bằng súng theo chỉ đạo từ nước ngoài

Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP.HCM - chủ trì buổi công bố thông tin vụ nổ súng làm 2 người nước ngoài thương vong - Ảnh: PHI NHỰT

Đại diện các đơn vị nghiệp vụ tại buổi cung cấp thông tin - Ảnh: PHI NHỰT

Sáng 26-5, Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP.HCM - chủ trì buổi công bố thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ 'giết người' xảy ra vào tối 21-5 tại phường Bến Thành.

Dự buổi công bố thông tin còn có thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM; đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an; Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan.

Your browser does not support the video tag.

Công an TP.HCM thông tin về vụ nổ súng tại phường Bến Thành

Bắt hai đối tượng sau chưa đầy 72 giờ

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an; sự hỗ trợ, phối hợp của các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương có liên quan; mặc dù đối tượng hoạt động mang tính chuyên nghiệp, hết sức manh động, có sử dụng vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện...

Nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm bắt giữ đối tượng; không để các đối tượng tiếp tục gây án, xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người dân; lực lượng phối hợp đã kịp thời bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia chỉ chưa đầy 72 giờ sau khi gây án; di lý 2 đối tượng về trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Trung tướng Mai Hoàng tiếp xúc nghi phạm giết người sau khi hắn bị bắt - Ảnh: VTV

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra, bước đầu 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; gây án theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài.

Theo đó, ngày 14-5, hai đối tượng nhập cảnh vào TP.HCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; tiến hành nghiên cứu quy luật hoạt động của 2 nạn nhân. Đến tối 21-5 ra tay sát hại 2 nạn nhân với 3 phát súng khi các nạn nhân và nhóm bạn vừa kết thúc bữa tiệc tại nhà hàng Cee'f.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng người Samoa là Vaa Vaa và Tafia Steve để tiếp tục điều tra về tội giết người.

Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ ấp 5 xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh, hành nghề dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến TP.HCM - tỉnh Tây Ninh) và 7 đối tượng người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của 2 thủ phạm.

Trung tướng Mai Hoàng tiếp xúc nghi phạm giết người tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM - Ảnh: VTV

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan. Kết quả khám phá nhanh vụ án giết người do 2 thủ phạm người Samoa thực hiện thể hiện trình độ, bản lĩnh, quyết tâm và lời hứa của lực lượng công an trước Đảng và nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, sáng 25-5, Bộ Công an cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của bộ phối hợp với Công an TP.HCM truy bắt thành công hai nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài làm 1 người chết, 1 người bị thương. Vụ việc trên xảy ra tại phường Bến Thành (TP.HCM) vào tối 21-5.

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: tuoitre.vn