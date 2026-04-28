CAHN bao giờ vô địch?

Đình Bắc đang chắp cánh để CAHN bay cao với 7 bàn thắng trong 4 trận vừa qua. Ảnh: Đức Cường

Không gặp trở ngại nào

SLNA đang chơi ổn trong thời gian gần đây khi được đặt dưới trướng của HLV Văn Sỹ Sơn. Tất nhiên, so sánh chất lượng đội hình với CAHN, đội bóng xứ Nghệ vẫn kém nhiều bậc. Tuy vậy, việc buộc Thể Công phải chia điểm (1-1) vừa qua như là một minh chứng để tin rằng, SLNA có thể gây được khó khăn cho CAHN. Hơn nữa, hệ thống phòng ngự của đội bóng này đã chơi chắc chắn hơn. Khi HLV Mano Polking không thể sử dụng “pháo 2 nòng” Alan và Artur do vấn đề sức khỏe như một manh mối khác để củng cố niềm tin về trận đấu khó khăn cho CAHN. Tất nhiên, đó là điều mà các đối thủ đang đeo bám phía sau trong cuộc đua vô địch như Thể Công hay Ninh Bình trông đợi.

Với một đội hình “chấp ngoại binh” khi chỉ bố trí mỗi tiền vệ ngoại Mauk ở đội hình xuất phát, CAHN vẫn dễ dàng áp đặt lối chơi trên phần sân SLNA để rồi, cục diện đã sớm ngã ngũ sau 45 phút đầu tiên với 3 bàn dẫn trước. Kết thúc trận đấu, CAHN tiếp tục “dội mưa gôn” vào lưới đội bóng xứ Nghệ với 4 bàn thắng. Đây là hiệu suất ghi bàn rất cao. Trong 4 trận gần nhất, CAHN có đến 13 pha lập công, trung bình 3,25 bàn/trận. Đó thực sự là con số rất ấn tượng. Cần biết rằng, hiệu suất ấy đến trong bối cảnh 2 chân sút thượng thặng của CAHN là Alan và Artur vắng mặt thường xuyên do chấn thương. Trong số 13 bàn ấy, các ngoại binh đóng vai trò thứ yếu khi Mauk ghi 2 bàn, Alves Rogerio có 1 pha lập công và còn lại thuộc về nội binh gồm Văn Đô (2 bàn), Nguyễn Đình Bắc (7 bàn) và Minh Phúc (1 bàn). Điều này khẳng định, HLV Mano Polking đã cho thấy tài dụng binh, không phụ thuộc vào ngoại binh trên hàng công như nhiều đội bóng khác.

Sớm nhất, CAHN sẽ trở thành nhà vô địch sau vòng 22. Ảnh: Đức Cường

Chiến thắng giòn giã trước SLNA trong lúc Thể Công bị Đà Nẵng cầm chân giúp cho CAHN nới rộng cách biệt với đội đứng nhì Thể Công lên 9 điểm. Đối thủ tiềm tàng khác trong cuộc đua vô địch và đăng đứng thứ ba là Ninh Bình bại trận trước Hà Nội qua đó, bị đoàn quân ông Mano Polking nới rộng cách biệt lên 14 điểm. Đây là những cách biệt rất lớn. Cùng với phong độ đang rất lên cao của CAHN nên gần như không có thể xảy ra nguy cơ mất ngôi đầu của đội bóng ngành công an như Arsenal bị MC vượt mặt như ở ngoại hạng Anh ở chặng nước rút của cuộc đua đến ngôi vương.

Trong 6 vòng còn lại, CAHN sẽ đối đầu với 2 đối thủ rất đáng gờm là Thể Công (vòng 26) và Nam Định (vòng 22) bên cạnh 4 đội chỉ ở hạng trung bình yếu gồm Hải Phòng, Hà Tĩnh, Becamex TP.HCM và Thanh Hóa. Chỉ cần 7 điểm trong tổng số 18 điểm tuyệt đối ở 6 trận này là CAHN sẽ vô địch. Với phong độ ổn định từ đầu mùa và hiện tại, đang rất cao thì xem ra, đó không phải là nhiệm vụ khó khăn đối với đoàn quân của ông Mano Polking. Có lẽ, phép tính bây giờ là dự đoán thời điểm CAHN lên ngôi vô địch. Ở vòng tới, CAHN sẽ làm khách trên sân Hải Phòng trong lúc, Thể Công sẽ tiếp Ninh Bình. Nếu đánh bại Hải Phòng trong lúc Thể Công không thắng, CAHN sẽ nới rộng cách biệt lên ít nhất 11 điểm. Nếu thắng tiếp Nam Định trong lúc, Thể Công đánh bại được Hà Tĩnh ở vòng 22, thầy trò ông Mano Polking sẽ nới rộng cách biệt với Thể Công lên ít nhất 13 điểm. Chặng đường sau đó chỉ còn 4 trận, nghĩa là bỏ túi nhiều nhất cũng chỉ 12 điểm, điểm số ít hơn cách biệt giữa đội nhì bảng Thể Công và CAHN, Quang Hải và đồng đội sẽ lên ngôi trước 4 vòng.

Nói tóm lại, CAHN chỉ có thể lên ngôi sớm nhất là sau vòng 22 và phải đáp ứng được các điều kiện trên. Tuy vây, khả năng này cũng khó xảy ra bởi Thể Công sẽ quyết đeo bám đến cùng. Rất có thể, CAHN sẽ phải đợi đến sau vòng 23 mới có thể chính thức trở thành “nhà vua” của V.League 2025/26 và gần như không cần nhập cuộc với tư tưởng “trận chung kết” trước Thể Công ở vòng 26.

Tác giả: Phan Hồng

Nguồn tin: bongdaplus.vn