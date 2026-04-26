Nhận định bóng đá CAHN vs SLNA, 19h15 ngày 26/4: Củng cố ngôi đầu

Phân tích phong độ CAHN vs SLNA

Bây giờ, SLNA không còn được nhận diện có thể là ứng cử viên xuống hạng nữa. Thực tế, đội bóng xứ Nghệ đã đứng một cách biệt rất an toàn so với 2 đội ở cuối là hơn đội đứng thứ 13 PVF-CAND điểm số của gần 4 trận thắng trong lúc mùa giải chỉ còn 7 trận. Đó là con số đủ để tin rằng, SLNA rất sáng cửa để trụ hạng.

Có thể nói, cuộc “lột xác” này của đội bóng xứ Nghệ có công rất lớn của HLV Văn Sỹ Sơn. Dưới trướng của vị chiến lược gia này, SLNA chắc chắn trong phòng ngự để qua đó, làm bệ phóng cho những kết quả khả quan. Đó là lý do khi tiền đạo chỉ cần ghi 1 bàn thắng là SLNA đã bỏ túi 3 điểm trọn vẹn. Những thắng lợi với công thức 1-0 trước Hà Tĩnh, Hải Phòng hay Đà Nẵng là minh chứng. Rõ ràng, sự trỗi dậy của SLNA là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến CAHN. Cần biết là ở lượt đi, đoàn quân của ông Mano Polking chỉ có 1 điểm trước đội bóng xứ Nghệ.

Tất nhiên, so sánh tương quan lực lượng ở cuộc so tài này thì CAHN trên cơ hoàn toàn so với SLNA. Đội bóng ngành công an sở hữu toàn sao trên mọi tuyến, kể cả nội binh lẫn ngoại binh. Không chỉ đội hình nức tiếng, phong độ của CAHN hiện đang rất cao. Một khi “nhấn hết ga”, đoàn quân của ông Mano Polking khiến đối thủ phải bở hơi tai để chống đỡ nhưng cũng không thể bảo vệ được khung thành đội nhà. Thắng lợi 3-0 ngay trên sân của CA TP.HCM ở vòng vừa qua là minh chứng.

Không chỉ ở thời điểm hiện tại, sự thăng hoa của CAHN là xuyên suốt chiều dài của giải đấu khi Quang Hải và đồng đội không có dấu hiệu của sự sa sút như Nam Định, Ninh Bình hay Hà Nội từng rơi vào một thời điểm nào đó như đã chứng kiến. Sự ổn định ấy của CAHN nhờ đội hình có chiều sâu lực lượng tốt. Rõ ràng, đối đầu với đối thủ đang băng băng về đích là thách thức rất lớn cho SLNA trong chuyến làm khách này.

CAHN vs SLNA

Thông tin lực lượng CAHN vs SLNA

CAHN: Văn Đức bị treo giò



SLNA: Văn Khánh bị treo giò

Đội hình dự kiến CAHN vs SLNA

CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Pedant Quang Vinh, Adou Minh, Minh Phúc, Văn Đô, Quang Hải, Stefan Mauk, Thành Long, Alves Rogerio, Đình Bắc.

SLNA: Văn Bình, Văn Quy, Mạnh Quỳnh, Bá Quyền, Nguyên Hoàng, Khắc Ngọc, Phi Long, Quang Vinh, Fortes, Gracia, Olaha.

Dự đoán kết quả CAHN vs SLNA

Hàng thủ chắc chắn của SLNA có thể sẽ khiến cho CAHN gặp khó ở một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Mano Polking có khả năng bùng nổ mạnh mẽ. CAHN có nhiều cầu thủ có khả năng săn bàn đẳng cấp. Lối chơi tấn công của đội chủ nhà cũng rất đa dạng khi kết hợp đến khó lường giữa tấn công biên và trung lộ. Nếu trong một ngày thi đấu thăng hoa, CAHN sẽ thắng.

Dự đoán: 3-1

Tác giả: Hồng Quảng

Nguồn tin: bongdaplus.vn