HLV Chu Đình Nghiêm ký hợp đồng với 'đại gia' V-League

HLV Chu Đình Nghiêm ký hợp đồng dài hạn với CLB Ninh Bình. Ảnh: CLB Ninh Bình.

Ngày 26/5/2026, CLB Ninh Bình công bố bản hợp đồng với HLV Chu Đình Nghiêm. Hai bên sẽ gắn bó với nhau tới hết năm 2029. Đây là bước đi quan trọng, thể hiện tham vọng lớn cùng định hướng phát triển dài hạn của đội bóng Cố đô Hoa Lư trong giai đoạn tới.

Hiện số tiền lương, thưởng, lót tay của HLV Chu Đình Nghiêm khi làm việc với Ninh Bình vẫn chưa được hai bên tiết lộ.

HLV Chu Đình Nghiêm sẽ bắt đầu làm việc tại Ninh Bình từ hôm nay (26/5) và ra mắt người hâm mộ Ninh Bình trong trận đấu với Đông Á Thanh Hóa tại vòng 25 V-League cuối tuần này.

Ở chiều ngược lại, ông Vũ Tiến Thành cũng sẽ nói lời chia tay Ninh Bình FC để trở lại dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai.

Trong giai đoạn dẫn dắt Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm tạo dấu ấn bằng lối chơi giàu năng lượng, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và khả năng xây dựng tập thể giàu tính cạnh tranh dù không sở hữu nhiều ngôi sao.

Đáng tiếc, trong thời gian dẫn dắt Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm chưa thể giúp đội bóng đất Cảng có bất cứ danh hiệu nào.

​Trong khi trước đó, trong giai đoạn dẫn dắt CLB Hà Nội, chiến lược gia họ Chu từng giành 3 chức vô địch V-League, 2 Cúp quốc gia và 3 Siêu cúp quốc gia liên tiếp.

