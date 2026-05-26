Vì sao HLV Park Hang-seo chọn bóng đá Thái Lan?

“Tôi chọn bóng đá Thái Lan vì đây vẫn là một thử thách còn dang dở”, HLV 68 tuổi chia sẻ với truyền thông và nhấn mạnh: “Tầm nhìn dài hạn và sự chân thành của Kanchanaburi FC đã khơi lại niềm đam mê trong tôi. Tôi muốn chứng minh rằng tuổi tác không bao giờ là rào cản đối với những giấc mơ và thử thách mới”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chính thức tái xuất sau thời gian dài rời xa băng ghế chỉ đạo. Điểm đến lần này của ông là đội bóng vừa rớt hạng xuống giải Thai League 2 của Thái Lan.

Kanchanaburi FC chính thức công bố ông Park Hang-seo trở thành tân HLV trưởng vào chiều 25/5. Hợp đồng giữa hai bên có thời hạn 2 năm với mục tiêu lớn nhất đưa CLB trở lại Thai League 1.

Kanchanaburi FC vừa công bố HLV Park Hang-seo trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, không nêu rõ mức lương.

Công ty đại diện DJ Management cũng lên tiếng xác nhận bản hợp đồng, nhấn mạnh HLV Park Hang-seo đã chọn một con đường không dễ đi.

“Thay vì tìm đến lối mòn quen thuộc, ông Park Hang-seo chọn Thái Lan, nơi không nhiều HLV Hàn Quốc từng thành công trọn vẹn”, DJ Management lưu ý.

Chính yếu tố đó khiến lời mời từ Kanchanaburi FC trở nên đặc biệt. HLV Park Hang-seo thừa nhận ông từng nhận nhiều đề nghị nhưng Thái Lan là nơi thôi thúc ông thử sức bởi độ khó và tính mới mẻ của môi trường bóng đá này.

“Tôi đã nhận được nhiều lời đề nghị nhưng Thái Lan là nơi chưa có HLV Hàn Quốc nào thực sự thành công trọn vẹn”, ông Park tiếp tục: “Điều đó đã thôi thúc tới nơi đây làm việc. Tôi muốn góp phần kết nối bóng đá Hàn Quốc, Việt Nam và Đông Nam Á”.

Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng khẳng định việc sang Thái Lan làm việc không đồng nghĩa khép lại tình cảm với bóng đá Việt Nam. Ông muốn tiếp tục đóng góp cho bóng đá Đông Nam Á, trong đó có việc tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ Việt Nam và khu vực thông qua các dự án trao đổi, phát triển bóng đá.

Gia nhập bóng đá Thái Lan là bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của HLV Park Hang-seo. Từ khi chia tay các đội tuyển Việt Nam đầu năm 2023, ông chủ yếu đảm nhiệm các vai trò quản lý, cố vấn và ít xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo.

Hiện ông vẫn là Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), phụ trách các đội tuyển quốc gia, đồng thời còn hợp đồng cố vấn cấp cao với Bắc Ninh FC.

Chính vì còn công việc với Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc và đội tuyển Hàn Quốc trong quá trình chuẩn bị FIFA World Cup 2026, ông Park Hang-seo chưa lập tức tiếp quản Kanchanaburi FC.

Các nguồn tin cho biết HLV Park dự kiến chính thức bắt tay vào công việc tại Thái Lan vào cuối tháng 7 và trong thời gian này thì trợ lý Lee Jung-soo sẽ tạm điều hành đội bóng.

Tên tuổi Park Hang-seo gắn liền với giai đoạn rực rỡ của bóng đá Việt Nam. Ông giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, vô địch SEA Games 2019 và 2022, vào bán kết ASIAD 2018.

Ông cũng giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu góp mặt ở vòng loại thứ 3 tại một kỳ World Cup.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn