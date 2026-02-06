Đình Bắc dính chấn thương, không ra sân phút nào ở trận thắng 6-1 trước Tampines Rover - Ảnh: Minh Tuấn

Dù không còn mục tiêu nhưng CLB CAHN vẫn thắng 6-1 trước Tampines Rovers ở lượt cuối vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á. Ở trận đấu này, HLV Mano Polking tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, nhằm giữ sức cho các trụ cột. Đáng chú ý, Đình Bắc dù có tên trong danh sách đăng ký nhưng tiền đạo 22 tuổi đã không vào sân thi đấu phút nào.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Mano Polking cho biết Đình Bắc đã gặp chấn thương ngay trong quá trình khởi động trước giờ bóng lăn. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh không thể ra sân thi đấu ở cuộc chạm trán này.

“Đình Bắc bị chấn thương ở phút chót, đó là lí do vì sao cậu ấy hôm nay không ra sân. Tôi cũng đã để 7 cầu thủ đá chính hôm nay nghỉ ngơi, những người thay thế đã làm tốt và đây sẽ là cơn đau đầu dễ chịu của tôi khi lựa chọn nhân sự”, HLV Mano Polking tiết lộ lý do Đình Bắc có tên trong danh sách đăng ký nhưng không vào sân phút nào ở trận thắng Tampines Rover chiều 4/2.

Đình Bắc có dấu hiệu quả tải sau khi chinh chiến trên nhiều mặt trận - Ảnh: Minh Tuấn

Hiện tại, mức độ chấn thương của Đình Bắc vẫn chưa được xác định cụ thể. Tuy nhiên, đây rõ ràng là thông tin không mấy vui vẻ với CAHN bởi đội bóng ngành Công an sắp bước vào những trận đấu rất quan trọng ở AFC Champions League Two với chính đối thủ “quen mặt” Tampines Rover. Nếu không kịp đạt trạng thái thể lực tốt nhất, chân sút sinh năm 2004 nhiều khả năng sẽ phải vắng mặt trong thời gian tới, qua đó buộc HLV Mano Polking phải tính toán lại phương án sử dụng nhân sự.

Trước đó, sau khi trở về từ VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc được HLV Polking tung vào sân ở những phút cuối cuộc tiếp đón Ninh Bình tại vòng 12 V.League. Trong những phút xuất hiện trên sân, Đình Bắc vẫn có màn trình diễn ấn tượng, tạo ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đội khách. Với phong độ rất cao hiện tại, Đình Bắc đang là cái tên nhận được rất nhiều kỳ vọng ở CAHN.

Theo lịch thi đấu, CAHN sẽ tiếp đón Tampines Rover ở trận lượt đi AFC Champions League Two vào ngày 11/2. Một tuần sau, Đình Bắc cùng các đồng đội sẽ sang Singapore đá trận lượt về.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn