Đình Bắc lập kỷ lục hiếm có giải U23 châu Á

Mới đây, AFC đã công bố kết quả bầu chọn "Bàn thắng gây ấn tượng nhất" vòng chung kết U23 châu Á 2026 vừa kết thúc tại Ả Rập Xê Út.

Theo đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam với cú đánh đầu ngược thành bàn đẹp mắt trong trận U23 Việt Nam thắng UAE 3-2 tại tứ kết đã chiến thắng chung cuộc với 72,39% phiếu bầu.

Trước đó, Đình Bắc được trao danh hiệu tương tự cho giai đoạn vòng bảng, với pha lập công vào lưới Ả Rập Xê Út.

Cùng với đó, tiền đạo 21 tuổi này cũng xuất sắc về nhất cuộc bầu chọn "Cầu thủ ấn tượng nhất" vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Như vậy, Đình Bắc chiến thắng 3/3 giải thưởng do người hâm mộ bầu chọn.

Đình Bắc đoạt tới 6 danh hiệu, giải thưởng vòng chung kết U23 châu Á 2026 - một kỷ lục của giải đấu

Không dừng ở đó, Đình Bắc còn thắng các giải thưởng đậm chất chuyên môn như Vua phá lưới toàn giải (với 4 bàn thắng cùng 2 kiến tạo), hai lần được AFC bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (trận thắng Ả Rập Xê Út 1-0 và thắng UAE 3-2).

Tổng kết lại, Đình Bắc được 6 lần vinh danh ở vòng chung kết U23 châu Á 2026 - một kỷ lục của giải đấu.

Chia sẻ tại lễ tuyên dương do CLB Công an Hà Nội tổ chức chiều 31-1, Đình Bắc bày tỏ: "Với cá nhân tôi, những gì đạt được trong thời gian qua là một may mắn lớn và trên hết là thành quả của sự dìu dắt, tin tưởng từ tập thể CLB. Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo CATP, ban lãnh đạo CLB đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho chúng tôi được rèn luyện và thi đấu trong một môi trường kỷ luật, nhân văn và đầy trách nhiệm. Tôi hiểu rằng chặng đường phía trước còn dài, bản thân tôi vẫn còn nhiều điều phải học hỏi. Vì vậy, tôi xin hứa sẽ luôn giữ tinh thần khiêm tốn, cầu thị, tiếp tục rèn luyện, thi đấu bằng tất cả trách nhiệm để không phụ sự tin tưởng của ban huấn luyện, của CLB và người hâm mộ".

Tác giả: Băng Tâm

Nguồn tin: anninhthudo.vn