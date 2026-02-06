“Con số 0” đầy phũ phàng với Đình Bắc

Đình Bắc đã trải qua những hành trình ngoạn mục cùng U23 Việt Nam. Từ chiếc cúp vô địch U23 Đông Nam Á tới HCV SEA Games và tấm HCĐ U23 châu Á, chân sút xứ Nghệ là niềm cảm hứng lớn cho hàng công đoàn quân áo đỏ.

Bên cạnh thành tích tập thể, Đình Bắc còn đi vào lịch sử với danh hiệu Vua phá lưới giải U23 châu Á và về nhất trong cuộc bầu chọn Cầu thủ được yêu thích nhất giải.

Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ ở các giải đấu cấp độ U23

Tuy nhiên, khi hào quang của những giải đấu cấp độ U23 dần ở lại phía sau, Đình Bắc sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn chờ đón trước mắt.

Thực tế ở V.League – hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam và là nơi sản sinh ra nhiều thế hệ ngôi sao ĐTQG – không hề dễ dàng cho tiền đạo sinh năm 2004. Mùa giải 2025/26, Đình Bắc đã ra sân 10 trận với tổng cộng 737 phút tại V.League và số bàn thắng là 0.

Có những lý do khách quan phía sau việc Đình Bắc chưa thể “nổ súng” ở giải quốc nội. 1 trong số đó là việc CLB CAHN sở hữu những tiền đạo ngoại xuất sắc. Chính vì thế, Đình Bắc phải chấp nhận chơi rộng hơn, đóng vai trò hỗ trợ nhiều hơn thay vì là điểm đến cuối cùng trong các pha bóng.

Nhưng con số 0 bàn thắng cũng phản ánh một thực tế rằng Đình Bắc gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với những hàng thủ “cứng cựa” tại V.League. Những pha xử lý mang tới hiệu quả trước các cầu thủ đồng trang lứa có thể không thực sự hữu dụng khi chạm trán những hậu vệ giàu kinh nghiệm trận mạc.

Đình Bắc cần tỏa sáng và khẳng định được vị thế tại đấu trường V.League trước khi hướng đến những cái đích xa hơn trong sự nghiệp

Sau màn trình diễn tại giải U23 châu Á 2026, Đình Bắc sẽ còn chịu áp lực nhiều hơn khi trở lại với đấu trường trong nước. Các đối thủ sẽ nghiên cứu kỹ điểm mạnh và điểm yếu để có phương án phong tỏa chân sút xứ Nghệ.

Đã có những chân sút trẻ đạt thành tích tốt ở các giải U23 nhưng không thể đột phá tại đấu trường chuyên nghiệp. Hà Đức Chinh là một ví dụ điển hình. Chân sút người Phú Thọ từng góp mặt trong “kỳ tích Thường Châu”, vô địch AFF Cup và là Vua phá lưới SEA Games. Nhưng ở V.League, Hà Đức Chinh không thể tỏa sáng như kỳ vọng và có giai đoạn cả mùa giải không ghi nổi bàn nào.

Dẫu sao, thách thức luôn đi kèm cơ hội. Nếu vượt qua được giai đoạn đầy chông gai phía trước, Đình Bắc có thể tạo nên một bước tiến lớn khác trong sự nghiệp, từ người hùng giải trẻ trở thành ngôi sao thực thụ.

Xa hơn nữa, còn một giấc mơ mà giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đặt kỳ vọng vào Đình Bắc. Đó là giấc mơ cầu thủ Việt Nam xuất ngoại thi đấu thành công, mở lại con đường đang rơi vào bế tắc sau những thất bại của Quang Hải, Công Phượng hay Xuân Trường.

Tác giả: Misa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn