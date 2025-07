Điều tra vụ tai nạn khiến 3 người nằm bất động, 2 xe máy bị biến dạng

Ngày 4-7, Công an TP HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy làm 2 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 3-7, N.T. N. (14 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu, TP HCM) và một thiếu niên khác cùng tuổi chở nhau bằng xe máy trên đường Cách Mạng Tháng Tám theo hướng từ Thủ Dầu Một đi Lái Thiêu.

CLIP: Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến khu vực cầu Bình Nhâm, phường Lái Thiêu, xe máy của N. đã va chạm trực diện với xe máy biển số 61E1-951... do anh N.V.D. (38 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu) điều khiển hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh làm 3 người ngã xuống đường, nằm bất động, hai chiếc xe máy đều bị biến dạng.

Các nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh D. và N. đã tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Nhận tin báo, Công an TP HCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Được biết, anh D. sống ở TP Tân Uyên cũ, tối 3-7, anh về Lái Thiêu thăm mẹ, trong lúc quay về nhà đã gặp tai nạn đau lòng nói trên.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động