Điều tra vụ một nữ học sinh lớp 8 bị nhóm người đánh hội đồng, hăm dọa gia đình

Ngày 30-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online về vụ việc trên, ông Huỳnh Văn Ráo - Hiệu trưởng Trường THCS Vân Khánh (xã Vân Khánh, An Giang) - xác nhận em D.T.A. - học sinh lớp 8 của trường - có bị nhóm nữ đánh hội đồng ở ngoài trường.

Sau khi hay vụ việc trên, nhà trường đã có buổi gặp với phụ huynh liên quan để làm rõ vụ việc. Do em A. bị đánh nhiều nên đã nhập viện điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Nhà trường cũng cử đại diện thầy cô đến hỏi thăm và động viên em A..

"Nhà trường đang chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng địa phương để có hướng xử lý phù hợp. Nếu có học sinh ở trường tham gia đánh cháu A., chúng tôi sẽ có hình thức kỷ luật để răn đe, không để xảy ra bạo lực học đường", ông Ráo nói.

Ông Nguyễn Văn Bằng - Chủ tịch UBND xã Vân Khánh (An Giang) - xác nhận địa phương đã nắm được vụ việc học sinh D.T.A. - học sinh lớp 8 ở Trường THCS Vân Khánh - bị đánh hội đồng. Địa phương đã có buổi họp với các bên liên quan để nắm rõ vụ việc.

"Chúng tôi đã chỉ đạo cho cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý. Qua bước đầu xác nhận có 4 người (2 em học sinh trong trường và 2 người ngoài trường) đánh em A..

Chờ sức khỏe em A. ổn định trở lại, công an sẽ đến lấy lời khai và các vấn đề liên quan, nếu đủ yếu tố vi phạm sẽ khởi tố hình sự để xử lý nghiêm, không để bạo lực học đường xảy ra", ông Bằng cho hay.

Trước đó cộng đồng mạng Facebook lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh nhóm nữ sinh dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp lên đầu, lên người em A..

Bà Huỳnh Thị Tuyết Hoa (mẹ của em A.) cho biết khi hay con bị đánh, bà đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị. Đến nay sức khỏe em A. còn yếu và vẫn còn nôn ói, người có nhiều vết bầm. Bác sĩ bệnh viện cũng đang điều trị cho em A..

"Ngày 23-9, khi đi học về con tôi bị đánh hội đồng. Con tôi hiện còn hoảng sợ, tâm lý chưa ổn định và năn nỉ tôi không đi học nữa vì sợ bị đánh. Đánh con tôi xong, có người còn lên mạng hăm dọa gia đình tôi. Tôi rất hoang mang.

Chúng tôi chỉ mong chính quyền địa phương, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, có hướng xử lý nghiêm những người liên quan", bà Hoa yêu cầu.

