Nghi vấn bé trai 5 tuổi bị nữ gia sư bạo hành

Trong đơn, chị H. trình bày, con trai chị là P.V.L (SN 2020, được chẩn đoán chậm phát triển ngôn ngữ, gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, hòa nhập và mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ.

Gia đình mong muốn có người kèm cặp để cháu sớm thích nghi với môi trường học đường. Từ đầu năm nay, qua giới thiệu của người quen, gia đình chị thuê bà Vũ Thị Mai H. (SN 1986, cùng trú phường Hà Lầm) làm gia sư cho con trai.

Bà Vũ Thị Mai H. dùng cán vợt cầu lông đánh bé L. (ảnh trích xuất camera).

Hai bên thống nhất mỗi tuần học 5 buổi với mức học phí 180 nghìn đồng/buổi, mỗi buổi kéo dài một giờ. Tuy nhiên, chỉ sau ít tuần, phụ huynh nhận thấy con trai hay khóc nhiều trong giờ học, thường xuyên có hành động giơ hai tay tránh né khi người lạ đến gần, về đêm mất ngủ, hoảng loạn và sợ hãi,

Nghi ngờ con bị bạo hành, gia đình chị V.T.A.H đã đặt camera giấu kín trong phòng học. Kết quả, hình ảnh thu được cho thấy trong quá trình dạy học, bà H. nhiều lần quát tháo, đe dọa, tát, vặn tay bé trai và đặc biệt là dùng cán vợt cầu lông đánh vào đầu cháu.

Những cảnh quay này khiến gia đình vô cùng phẫn nộ và lập tức đối chất. Ban đầu bà Hương chối không đánh cháu L., nhưng sau khi biết gia đình có lắp camera ghi lại toàn bộ hành vi bà này mới quay ra xin lỗi.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị V.T.A.H đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh, kèm theo hình ảnh, clip và thông tin cá nhân của người bị tố cáo.

Gia đình mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, bảo vệ quyền lợi của cháu bé và có biện pháp ngăn chặn những trường hợp tương tự.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân