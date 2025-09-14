Vụ bé trai viết "Tâm thư kêu cứu" bị mẹ kế bạo hành: Người thân lên tiếng

Trên mạng xã hội vừa qua lan truyền thông tin "Xin hãy cứu con khỏi dì ghẻ" kèm theo các đoạn video và hình ảnh nhật ký được cho là của một bé trai, phản ánh quá trình em sống cùng bố và mẹ kế tại Hà Nội.

Clip ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, trong bức thư được cho là của bé trai, có đoạn viết: "Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…". Đi kèm, một đoạn video từ camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng điện thoại đánh vào đầu bé, bắt em đứng cúi mặt xuống bàn, không được ngồi ghế.

Vụ việc xảy ra tại chung cư Victoria, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội từ đầu tháng 1-2025. Bé trai trong vụ việc là Đ.C.H. (nay 13 tuổi).

Liên quan đến vụ việc, chị Đ.T.B. (cô ruột cháu bé) cho biết bố bé trai là anh Đ.V.H. (41 tuổi, trú tại tòa nhà V2, chung cư Victoria Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội). Năm 2010, anh H. kết hôn với chị N.T.H.N., có với nhau một bé trai là cháu Đ.C.H. (nay 13 tuổi). Tuy nhiên, đến năm 2014, chị N. không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Sau khi mẹ mất, hai bố con anh H. sống cùng nhau cho đến năm 2022, anh H. tái hôn với chị N.T.T. (40 tuổi). Sau đó, 2 người tiếp tục sinh hai bé sinh đôi (một trai, một gái).

Theo chị B., anh H. đã xem lại camera từ nhiều ngày trước thì mới ngỡ ngàng phát hiện ra sự việc như trong thông tin trên mạng. "Thực sự khi biết sự việc và xem camera và bức thư cháu viết, không những tôi mà ai trong gia đình cũng vô cùng bức xúc, đau lòng và thương cháu. Tuy nhiên, sau sự việc xảy ra, mọi người trong gia đình cố kìm chế lại để mọi việc êm xuôi, không ồn ào vì anh H. và chị T. cũng có 2 con chung. Gia đình cũng cho cháu tạm nghỉ học sang nhà người thân ít ngày ổn định lại do sang chấn tâm lý, hoảng loạn"- chị B. nói.

Chị B. cũng cho biết thêm sau khi trấn tĩnh tinh thần ít ngày, người thân động viên để bé trai tiếp tục đi học. Sau sự việc trên, anh H. cũng đã quyết định ly hôn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, gia đình bức xúc nên quyết định đưa sự việc ra dư luận.

Cũng theo lời chị B., sau sự việc được chia sẻ, trong sáng nay Công an phường Kiến Hưng cũng đã liên hệ với anh H. để xác minh làm rõ.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động