Điều bất ngờ xảy ra khi bạn ăn cam, quýt mỗi ngày

Ăn trái cây họ cam quýt mỗi ngày có thể tăng miễn dịch, ổn định đường huyết, ngừa ung thư, phòng bệnh tim mạch. Ảnh: Pexels.

Các loại trái cây họ cam quýt (cam, quýt, bưởi, quả thanh yên, quất...) có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và tăng cường miễn dịch, trở thành lựa chọn lành mạnh cho chế độ ăn uống hàng ngày. Một số bằng chứng cho thấy chúng cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý, theo Very Well Health.

Tăng miễn dịch

Trái cây họ cam quýt không hoàn toàn giúp bạn tránh khỏi cảm lạnh, nhưng chúng có thể giúp hệ thống miễn dịch chống lại bệnh nhanh hơn nhờ hàm lượng vitamin C cao. Nghiên cứu cho thấy những người sử dụng thực phẩm bổ sung vitamin C có thời gian và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng cảm lạnh ngắn hơn.

Cung cấp nước và tăng hấp thụ dinh dưỡng

Cho dù là nước ép hay nguyên quả, trái cây họ cam quýt đều cung cấp nước tốt. Hàm lượng vitamin C cao trong trái cây họ cam quýt cũng hỗ trợ hấp thụ sắt. Kết hợp trái cây họ cam quýt và thực phẩm giàu sắt có thể giúp cơ thể tận dụng tối đa các chất dinh dưỡng này.

Ổn định lượng đường trong máu

Cam là thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp. Với người mắc tiểu đường, việc ăn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp có thể đảm bảo lượng đường trong máu tăng chậm, giúp kiểm soát bệnh hiệu quả. Dưới 50 được coi là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp - một quả cam có chỉ số GI là 43.

Ngừa một số loại ung thư

Một số bằng chứng cho thấy trái cây họ cam quýt có thể có tác dụng bảo vệ chống lại ung thư, bao gồm:

Ung thư phổi

Ung thư thực quản

Ung thư dạ dày

Ung thư bàng quang

Ung thư vú

Ung thư miệng

Ung thư tuyến tụy

Trái cây họ cam quýt có rất nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Moneycontrol.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu đã phát hiện trái cây họ cam quýt giúp bảo vệ chống lại bệnh tim. Cụ thể, flavonoid trong trái cây họ cam quýt bảo vệ chống lại:

Căng thẳng oxy hóa (quá nhiều gốc tự do trong cơ thể)

Viêm

Bệnh tiểu đường

Rối loạn lipid máu (mức độ lipid máu bất thường)

Rối loạn chức năng nội mô (hẹp mạch máu)

Xơ vữa động mạch (mảng bám tích tụ trong thành động mạch)

Nhờ những lợi ích này, các flavonoid họ cam quýt có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch.

Những điều cần lưu ý khi ăn trái cây họ cam quýt

Mặc dù trái cây họ cam quýt có rất nhiều lợi ích, vẫn có một số rủi ro liên quan, bao gồm:

- Nguy cơ sâu răng: Hàm lượng axit và độ ngọt cao có thể ảnh hưởng đến men răng và dẫn đến sâu răng.

- Bưởi tương tác với một số loại thuốc: Nhiều loại thuốc được chuyển hóa bởi một loại enzyme gọi là CYP3A4. Nước ép bưởi có thể ngăn chặn quá trình này trong ruột, khiến quá nhiều thuốc đi vào cơ thể.

- Có thể làm tăng đường huyết: Khi ép trái cây, chúng được hấp thụ nhanh hơn, dẫn đến lượng đường trong máu tăng nhanh hơn. Nghiên cứu cho thấy việc uống nước ép trái cây có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

- Dị ứng: Mặc dù không phổ biến, dị ứng cam quýt vẫn có thể xảy ra. Các triệu chứng bao gồm ngứa da hoặc ngứa miệng, sổ mũi và hắt hơi. Các trường hợp dị ứng nghiêm trọng hơn, đe dọa tính mạng, được gọi là phản vệ, cũng có thể xảy ra.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn