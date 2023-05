Diễn viên Dương Cẩm Lynh thừa nhận sai sót

Dương Cẩm Lynh với tấm hình quảng cáo gây tranh cãi

Mạng xã hội xôn xao bàn tán về việc diễn viên Dương Cẩm Lynh đưa hình ảnh sai sự thật để quảng cáo cho một sản phẩm sữa non. Cụ thể, để khẳng định tác dụng tuyệt vời của loại sữa non này trong việc giúp tăng trưởng chiều cao cho các bé khi sử dụng, Dương Cẩm Lynh đăng tải hai bức ảnh của con trai mình để dễ dàng so sánh. Chỉ cách nhau khoảng thời gian ngắn (theo thông tin được phía Dương Cẫm Lynh đăng tải), con trai cô cao lớn thấy rõ.

Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện việc nữ diễn viên để mốc thời gian sai khi ghép hai bức ảnh của con trai ở bên cạnh cô ở hai khoảng thời gian khác nhau. Cụ thể, ở bức ảnh được cho là chụp vào tháng 10 năm ngoái, nhiều khán giả đã phát hiện thực tế tấm hình này đã chụp trong tiệc sinh nhật của Dương Cẩm Lynh vào tháng 10 năm 2020.

Dương Cẩm Lynh từng gây ồn ào vì nợ nần, nay cuộc sống cũng đang dần ổn định

Trước phản ứng, thậm chí chỉ trích của cư dân mạng, Dương Cẩm Lynh chia sẻ với truyền thông rằng, cô thừa nhận sai sót của bản thân trong việc đăng tải thông tin sai lệch trong bài quảng cáo sản phẩm sữa non. Bên cạnh đó, nữ diễn viên phân trần bản thân trước đó đã tìm hiểu cẩn thận về giấy tờ, xuất xứ và nguồn gốc của sản phẩm rồi mới nhận quảng cáo.

Cô cho biết thêm khi vừa về Việt Nam sau chuyến đi Thái Lan thì tiếp nhận thông tin này. Sau khi biết tin, nữ diễn viên đã chủ động hủy quảng cáo: "Bài quảng cáo về sữa non canxi quảng cáo trên fanpage của tôi là do trợ lý đăng tải và có sự nhầm lẫn về mặt thời gian. Sau khi về Việt Nam và phát hiện sự việc, tôi đã gỡ bài đăng".

