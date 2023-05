Hé lộ cát-xê "4 cấp độ" của sao phim Nhật Bản, diễn viên độc quyền có thù lao cao ngất ngưởng

Giữa tháng 3/2023, thông tin người đẹp Hong Kong (Trung Quốc) Tố Hải Lâm (Erena So) tuyên bố sang Nhật Bản đóng phim người lớn gây xôn xao mạng xã hội. Theo HK01, người đẹp sinh năm 1997 là "nữ diễn viên Hong Kong đầu tiên đóng phim người lớn".

Thông tin này khiến nhiều người thắc mắc về cát-xê của các người đẹp trong ngành công nghiệp phim nóng Nhật Bản hấp dẫn cỡ nào để có thể khiến nhiều cô gái sẵn sàng tới xứ sở hoa anh đào đóng phim.

Nữ diễn viên Tố Hải Lâm (Erena So).

Mới đây, tờ HK01 đã "vén màn" hé lộ những góc khuất hậu trường về mức cát-xê của diễn viên nữ ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản, có hàng nghìn diễn viên nữ đóng phim nóng nhưng chỉ có một phần rất nhỏ trong số đó là nổi tiếng và có địa vị. Trong ngành công nghiệp phim nóng, diễn viên nữ cũng được chia ra làm nhiều cấp độ, mức thù lao cũng theo đó mà rất khác nhau, tuỳ thuộc vào địa vị, độ nổi tiếng của các cô gái.

Theo chia sẻ của cựu diễn viên Azusa Itagaki, diễn viên ở Nhật Bản được chia làm bốn cấp bao gồm: Nữ diễn viên độc quyền, diễn viên tự do, diễn viên hợp đồng và diễn viên nghiệp dư. Trong số đó, nữ diễn viên độc quyền là nhóm có địa vị cao nhất trong ngành. Họ trực tiếp ký hợp đồng độc quyền với hãng phim và chỉ đóng phim của hãng này. Mỗi tháng chỉ quay một bộ phim mà thôi. Thời hạn hợp đồng độc quyền của diễn viên nữ tuỳ thuộc vào từng người có thể là 3 đến 6 tháng, cũng có thể kéo dài một năm.

Cựu diễn viên Azusa Itagaki.

Do đó, mức cát-xê của những người đẹp này cũng cao hơn so với mặt bằng chung. Ngoài ra, hãng phim cũng trả mức lương cố định hàng tháng theo điều khoản hợp đồng. Bản thân Azusa Itagaki từng nhận được số tiền từ 800.000 Yên đến 1.000.000 Yên mỗi tháng (tương đương 140.000.000 VND đến 174.000.000 VND) vào thời điểm mới gia nhập showbiz.

Eimi Fukada từng chia sẻ về cát-xê của những nữ diễn viên độc quyền hàng đầu Nhật Bản. Theo lời người đẹp sinh năm 1998, một diễn viên độc quyền hàng đầu có thể nhận được mức thù lao cao ngất với số tiền lên đến 100.000.000 Yên (tương đương hơn 17 tỷ VND) cho mỗi bộ phim.

Một diễn viên đình đám khác là Yua Mikami tuyên bố sẽ giải nghệ vào tháng 8 tới có cát-xê lên đến 66.000.000 Yên (tương đương 11,5 tỷ VND) chỉ trong năm 2022. Ngoài ra, người đẹp 9X còn kiếm thêm từ tiền quảng cáo trên YouTube và kinh doanh thương hiệu thời trang riêng. Tổng thu nhập một năm của Mikami trên 200.000.000 Yên (khoảng 35 tỷ VND).

Yua Mikami là một trong những diễn viên được trả cát-xê cao nhất Nhật Bản.

Một diễn viên độc quyền nổi tiếng khác Asuka Kirara đã giải nghệ cũng thành lập thương hiệu kinh doanh riêng có khối tài sản "khủng".

Theo HK01, trước khi "nghỉ hưu", Asuka đã có hơn 100 triệu Yên (hơn 17 tỷ VND) trong tài khoản ngân hàng. Ngay sau đó, người đẹp 8X lấn sân kinh doanh thời trang nội y, thu nhập đã tăng lên gấp ba lần. Theo thông tin mới nhất, cựu diễn viên Asuka Kirara có tổng tài sản lên đến 390 triệu Yên (khoảng 68 tỷ VND).

Asuka Kirara hiện là cựu diễn viên có tài sản "khủng" nhất sau khi giải nghệ.

Quay trở lại với nữ diễn viên người Hong Kong (Trung Quốc) - Erena So. Theo tờ HK01, người đẹp sinh năm 1997 là diễn viên độc quyền của công ty Faleno Star, địa vị cao hơn cả Yui Hatano. Điều này có nghĩa là Erena So có mức thù lao không hề nhỏ khi quyết định sang Nhật Bản đóng phim.

Cấp độ thứ hai là diễn viên tự do. Đây là diễn viên có thể đến bất kỳ hãng phim nào để quay phim không giới hạn nhưng ngược lại, số cát-xê sẽ tương đối thấp. Tờ Nikkan SPA của Nhật cho biết, thù lao của một diễn viên tự do dao động từ 150.000 Yên đến 400.000 Yên (khoảng 26.000.000 VND - 70.000.000 VND).

Bản thân Azusa Itagaki từng nhận được mức thù lao trung bình cho một bộ phim là 200.000 Yên đến 300.000 Yên (khoảng 34.000.000 VND - 52.000.000 VND) khi làm diễn viên tự do. Yui Hatano - một sao phim đình đám khác đóng hơn 2000 bộ phim cũng từng chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng, khi làm diễn viên tự do, cát-xê của cô chỉ bằng một nửa so với diễn viên độc quyền. Nữ diễn viên từng nhận được 300.000 Yên đến 400.000 Yên (52.000.000 VND - 70.000.000 VND) cho một bộ phim mà thôi.

Diễn viên Yui Hatano.

Đối với các diễn viên hợp đồng, họ khác với diễn viên độc quyền và diễn viên tự do là nghệ danh của họ sẽ không được xuất hiện trên trang bìa quảng cáo của tác phẩm phim ảnh. Điều này có nghĩa, nữ diễn viên hợp đồng chỉ là một trong số rất nhiều người đẹp tham gia diễn xuất trong một bộ phim, diễn xuất của họ chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thời lượng của bộ phim. Ngoài ra, thời gian quay chỉ khoảng 3-4 tiếng đồng hồ nên những diễn viên hợp đồng chỉ nhận được thù lao thấp từ 50.000 Yên đến 100.000 Yên (khoảng 9.000.000 VND đến 17.000.000 VND).

Thậm chí, có những diễn viên hợp đồng chỉ được trả số tiền bèo bọt khoảng 20.000 Yên (tương đương hơn 3.000.000 VND).

Nữ diễn viên nghiệp dư được coi là những người vô danh đóng phim. Mức thù lao của họ cũng cực kỳ thấp. Ngay khi khi phải quay phim cả ngày, những người này cũng chỉ được được số tiền thù lao là 10.000 Yên (khoảng 1,700.000 VND). Cát-xê của những diễn viên nghiệp dư này sẽ không bao giờ vượt quá 30.000 Yên (khoảng 5,200.000 VND).

Eimi Fukada.

Theo Eimi Fukada, cát-xê của một diễn viên hợp đồng bắt đầu từ 100.000 Yên (khoảng 17.000.000 VND). Trong khi đó, cát-xê của diễn viên tự do thấp nhất là 400.000 Yên (khoảng 70.000.000 VND). Còn diễn viên độc quyền, mức thù lao thấp nhất là 1 triệu Yên (khoảng 174 triệu VND). Điều này chứng tỏ, sự nổi tiếng, địa vị của diễn viên có ảnh hưởng nhất định đến mức thù lao mà họ nhận được trong làng giải trí.

