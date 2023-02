Diễn biến mới vụ người phụ nữ đạp xe ngược chiều va chạm với ô tô gây 'bão' MXH

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip về một người phụ nữ đi xe đạp ngược chiều, có biểu hiện "lạ" khi va chạm với xe ô tô 4 chỗ khu vực đoạn đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP.HCM.

Theo chủ nhân đoạn clip, người phụ nữ điều khiển xe đạp với tốc độ khá nhanh. Người này không ngừng vẫy tay, miệng la hét ra hiệu ô tô tránh đường. Do quá đột ngột, ô tô màu xanh đi đúng chiều đã va chạm với xe đạp của người phụ nữ điều khiển.

Sau cú va quệt, người phụ nữ xe đạp ngã mạnh xuống đường. Lúc này tài xế ô tô cũng cho xe dừng lại, xuống hỏi han tình hình. Thời điểm đó, người phụ nữ đi xe đạp có nhiều biểu cảm lạ, khuôn mặt tỏ vẻ sự tức giận và vẫn ngồi bệt trên mặt đường.

Đoạn clip khi được chia sẻ đã nhận về hơn triệu lượt xem cùng nhiều bình luận. Trong đó có người cho rằng biểu hiện của người phụ nữ xe đạp có vẻ không được bình thường, nghi vấn cố ý lạng lách gây va chạm với ô tô.

Xác nhận trên VietNamNet, chủ nhân đoạn clip cho biết cô là người chứng kiến sự việc lúc đó và đã quay lại sự việc. "Lúc đó, tôi ở bên chiều đường ngược lại và phát hiện người phụ nữ mặc áo khoác hồng đang chạy xe đạp ngược chiều trong làn ô tô đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ giao lộ với Huỳnh Tấn Phát về khu vực giao với đường Tân Thuận 2. Cả một đoạn đường khá dài, chị ấy phóng xe đi ngược chiều cùng hành động huơ tay, miệng la hét”, chủ nhân đoạn clip, kể.

Theo chị, hình ảnh người phụ nữ chạy xe ngược chiều trước đầu dòng ô tô đang di chuyển quá nguy hiểm. Cùng với diễn biến trong clip, chủ nhân đoạn clip cho biết đăng tải toàn cảnh sự việc lên mạng xã hội với mục đích ban đầu là cảnh báo nguy hiểm và sau nữa là giúp chị lái ô tô có thêm bằng chứng để chứng minh mình bị hại do người chạy xe đạp ngược chiều va quẹt vào.

Tuy nhiên, chủ nhân đoạn clip cho cho sau khi chia sẻ sự việc lên mạng xã hội khiến dư luận có nhiều bình luận tiêu cực về người phụ nữ lái xe đạp. Nhận thấy nội dung clip mình đăng tải vượt xa mục đích ban đầu nên chị quyết định gỡ clip xuống.

Liên quan đến sự việc này, hiện đội CSGT Nam Sài Gòn đã vào cuộc xác minh, tìm nhân thân người phụ nữ để làm việc, khi nào có kết quả sẽ thông tin cụ thể.

