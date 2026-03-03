UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy được lãnh đạo tỉnh xác định là dự án trọng điểm, do đó luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, đốc thúc để dự án đảm bảo tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra thực địa trên tuyến vào ngày 19/01/2026

Tại Văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, tập trung tổ chức thẩm định, tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan đến Dự án khi được các cơ quan, đơn vị, địa phương trình; bảo đảm thời gian xử lý không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Việc tham gia ý kiến phải rõ nội dung, quan điểm xử lý, căn cứ pháp lý; không để kéo dài thời gian xử lý, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các điều kiện triển khai Dự án.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các mỏ cát, mỏ đá đặc thù dọc tuyến, đảm bảo đủ trữ lượng và chất lượng cho thi công. Đồng thời, phối hợp xác định các bãi đổ thải, đặc biệt tại đoạn địa hình phức tạp từ Km40 - Km60 để tối ưu chi phí vận chuyển; chủ động phối hợp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Để chuẩn bị cho công tác bồi thường, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ địa phương, đặc biệt là các xã: Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm, Kim Bảng.

UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị vận hành lưới điện tổ chức rà soát lại toàn bộ các công trình đường điện bị ảnh hưởng bởi Dự án; đề xuất phương án kỹ thuật tối ưu đối với từng vị trí, từng địa phương, kèm theo dự kiến tiến độ thực hiện, nhu cầu kinh phí, cơ chế phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành; bảo đảm tính khả thi và đồng bộ với tiến độ chung của Dự án; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/3/2026.

UBND các xã có dự án đi qua phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành và đơn vị liên quan trong việc rà soát, đề xuất vị trí bãi đổ thải phù hợp điều kiện thực tế địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khảo sát, xác minh hiện trường và quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Trước đó, vào ngày 24/02/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã có buổi làm việc với các Sở, ngành, đơn vị liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Để đảm bảo hoàn thành các thủ tục theo tiến độ đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Thông báo số 03/TB-UBND ngày 06/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh và Thông báo số 47/TB-UBND ngày 21/01/2026 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn