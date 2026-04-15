Đi khám vì 2 dấu hiệu lạ, người phụ nữ phát hiện mắc ung thư thận

Ê-kíp phẫu thuật loại bỏ bướu ở thận cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân là bà N.G. (41 tuổi, ngụ Long Hoa, Tây Ninh), nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau bụng nhiều quanh rốn. Do triệu chứng không rõ ràng, người bệnh ban đầu khó nhận biết mức độ nghiêm trọng.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, bác sĩ phát hiện khối bướu ở vùng giữa thận phải, nghi ngờ ung thư tế bào thận dạng tế bào sáng (RCC). Đồng thời, bệnh nhân còn được chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu.

ThS.BS Nguyễn Tấn Trung, Trưởng khoa Ngoại Tiết Niệu, cho biết trước tình trạng này, ê-kíp điều trị ưu tiên kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm đảm bảo an toàn trước khi can thiệp ngoại khoa.

Sau khi tình trạng nhiễm khuẩn ổn định, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt bướu và một phần thận phải. Đây là phương pháp hiện đại, giúp loại bỏ khối u đồng thời bảo tồn tối đa chức năng thận.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh ghi nhận khối bướu nằm ở 1/3 giữa mặt sau thận phải, kích thước khoảng 2x2 cm, có vỏ bao rõ. Ê-kíp tiến hành kiểm soát cuống mạch thận, tạm thời kẹp động mạch thận để hạn chế chảy máu, tạo điều kiện bóc tách chính xác.

Khối bướu cùng một phần nhu mô xung quanh được cắt trọn với diện an toàn. Sau đó, hệ thống đài - bể thận và nhu mô được khâu phục hồi bằng chỉ chuyên dụng. Thời gian thiếu máu nóng được kiểm soát trong khoảng 30 phút, nằm trong giới hạn an toàn.

Ngay sau khi tái lập tuần hoàn, nhu mô thận hồi phục tốt, không ghi nhận chảy máu. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khối u được lấy trọn, bệnh nhân được đặt dẫn lưu và theo dõi hậu phẫu. Sau 7 ngày điều trị tại khoa Ngoại Tiết Niệu, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ Trung cho hay bướu thận giai đoạn sớm thường tiến triển âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng nên dễ bị bỏ qua.

“Trường hợp này được phát hiện khi khối bướu còn nhỏ, ranh giới rõ nên có thể áp dụng phẫu thuật bảo tồn thận. Điểm quan trọng là kiểm soát thời gian kẹp động mạch thận trong khoảng 30-45 phút để đảm bảo chức năng thận và hạn chế mất máu”, bác sĩ Trung chia sẻ.

Theo bác sĩ Trung, phẫu thuật nội soi bóc bướu thận là kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao, đặc biệt trong kiểm soát mạch máu và rút ngắn thời gian thiếu máu thận. Việc triển khai thành công kỹ thuật này giúp người bệnh được tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển tuyến.

Bác sĩ Trung khuyến cáo khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, tiểu buốt, tiểu máu hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân, người dân nên chủ động thăm khám sớm để phát hiện kịp thời các bệnh lý đường tiết niệu, tránh biến chứng về sau.

Tác giả: Nguyễn Thuận

Nguồn tin: znews.vn