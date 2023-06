Đi ăn thịt nướng, 31 người thiệt mạng vì nổ nhà hàng ở Trung Quốc

Tân Hoa Xã hôm 22-6 đưa tin vụ nổ gas xảy ra ở TP Ngân Xuyên, thủ phủ khu Ninh Hạ, được cho là do bình chứa khí hóa lỏng bị rò rỉ tại nhà hàng. Theo hãng tin Reuters, 7 người bị thương đang được điều trị vết bỏng và vết cắt do kính vỡ.

Đoạn video cho thấy hơn một chục lính cứu hỏa đang làm việc tại hiện trường khi khói bốc ra từ một lỗ hổng ở mặt tiền nhà hàng. Những mảnh kính vỡ và mảnh vụn khác nằm rải rác trên con phố, nơi cũng có một số quán ăn và địa điểm giải trí khác.

Hiện trường vụ nổ hôm 21-6. Ảnh: Globaltimes News

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu cơ quan chức năng dốc toàn lực cứu chữa những người bị thương, đồng thời tăng cường giám sát an toàn trong các ngành và lĩnh vực then chốt.

Bộ Xử lý Khẩn cấp cho biết các lực lượng cứu hỏa và cứu hộ địa phương đã điều động hơn 100 người và 20 phương tiện đến hiện trường sau vụ nổ. Các nỗ lực cứu hộ đã kết thúc vào lúc 4 giờ (giờ địa phương) ngày 22-6.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Người Lao Động