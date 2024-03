Đẹp trai hơn trong giấc ngủ chỉ bằng cách điều chỉnh thói quen chăm sóc da ban đêm của bạn

Bạn có thể đã từng nghe những thuật ngữ như “người đẹp ngủ trong rừng”. Tạm gác nhân vật Disney sang một bên, mọi người thường sử dụng những thuật ngữ này để mô tả ý tưởng rằng đi ngủ sớm sẽ giúp vẻ ngoài của bạn đẹp hơn. Hóa ra khái niệm này có thể không phải là một câu chuyện cổ tích.

Bạn có thể đã nghe nói về tầm quan trọng của giấc ngủ trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, béo phì và trầm cảm. Tuy nhiên, ngủ nhiều hơn có thể khiến bạn yêu thích vẻ ngoài của mình khi nhìn vào tấm gương trên tường. Một nghiên cứu nhỏ năm 2017 trên người lớn từ 18 đến 65 tuổi cho thấy chỉ cần hạn chế ngủ hai đêm có thể làm giảm sức hấp dẫn.

Ngoài hành động cơ bản là đi ngủ vào giờ hợp lý, còn có những cách khác để bạn đẹp trai hơn trong giấc ngủ. Dưới đây là cách tối ưu hóa quy trình chăm sóc da ban đêm của bạn để bạn cũng có thể trở thành một người đẹp ngủ trong rừng thực sự.

Giấc ngủ và làn da: Khoa học nói gì

Giấc ngủ giúp phục hồi tinh thần và thể chất, bao gồm cả những lợi ích cho làn da. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy giấc ngủ kém làm giảm chức năng của hàng rào bảo vệ da và có liên quan đến các dấu hiệu lão hóa, chẳng hạn như quầng thâm dưới mắt. Một nghiên cứu khác cho thấy những người ngủ ít thường có mắt đỏ, sưng tấy, da nhợt nhạt và quầng thâm dưới mắt.

Tại sao lại thế: Da của chúng ta sử dụng thời gian bạn ngủ để tự xây dựng lại, bao gồm cả việc tái tạo tế bào da nhanh hơn so với ban ngày. Nói cách khác, nếu sức khỏe tim mạch tốt hơn và sức khỏe tổng thể không phải là lý do đủ để bạn ngủ bảy giờ trở lên mỗi đêm theo khuyến nghị của CDC thì hãy cân nhắc việc chăm sóc da để gọi đó là lý do để gọi đó là một đêm.

Tránh tắm hoặc tắm lâu, quá nóng

Theo một phân tích tổng hợp năm 2019, tắm nước ấm trước khi đi ngủ có thể có lợi cho chất lượng giấc ngủ của bạn. Tuy nhiên, hãy cân nhắc sức khỏe làn da của bạn khi chọn nhiệt độ. Các bác sĩ thích tắm “ấm” với nhiệt độ không vượt quá 40 độ C. Đó là trong phạm vi được khuyến nghị để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Hạn chế tắm từ 5 đến 15 phút, đặc biệt nếu bạn bị bệnh vẩy nến. Tắm nước nóng hoặc quá lâu có thể làm khô, kích ứng và bỏng da, gây tổn thương nặng hơn.

Sử dụng các thành phần chăm sóc da quan trọng này

Các thành phần tốt nhất cho quy trình chăm sóc da ban đêm của bạn sẽ phụ thuộc vào cơ thể và mục tiêu chải chuốt của bạn. Một số cái thường được khuyên dùng:

- Retinol hoặc retinoid. Những dẫn xuất vitamin A này đã được chứng minh là làm giảm các dấu hiệu mụn trứng cá và lão hóa. Retinol thường được bán không cần kê đơn, nhưng hầu hết các retinoid đều có nồng độ theo toa. Đôi khi chúng có thể gây thêm độ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, điều mà bạn bớt lo lắng hơn sau khi thoa kem vào ban đêm. (Luôn luôn sử dụng các sản phẩm theo toa theo chỉ dẫn của bác sĩ.)

- Vitamin C. Không chỉ có trong nước cam buổi sáng, chất chống oxy hóa này còn được tìm thấy trong các sản phẩm chăm sóc da. Nó có thể làm giảm nếp nhăn, đốm đen và mụn trứng cá.

- Axit hyaluronic. Thành phần này đang có một thời điểm vào năm 2022 và có thể sẽ tiếp tục. Theo nghiên cứu, axit hyaluronic giúp dưỡng ẩm cho da và giảm nếp nhăn.

Xây dựng (và duy trì!) thói quen ban đêm để có làn da đẹp hơn

Chế độ chăm sóc da trước khi đi ngủ của bạn không cần phải khoa học tên lửa. Về cơ bản, nó sẽ giống với thói quen buổi sáng của bạn.

- Rửa mặt bằng sữa rửa mặt nhẹ nhàng bằng nước ấm. Nhẹ nhàng là từ khóa ở đây. Bạn không nên có cảm giác như đang lột da mặt mình. Lau khô mặt sau khi rửa và không chà xát.

- Áp dụng điều trị retinol. Bước này sẽ tiếp theo nếu nó áp dụng cho bạn. Những sản phẩm này có xu hướng gây kích ứng và khô da, vì vậy cần sử dụng chúng trước khi dưỡng ẩm.

- Dưỡng ẩm. Sử dụng loại kem dưỡng ẩm mà bạn yêu thích. Nó sẽ làm cho làn da của bạn cảm thấy mềm mại, mịn màng và không nhờn. Nhiều loại kem dưỡng ẩm có chứa SPF, không cần thiết vào ban đêm nhưng sẽ không gây tổn thương. Một số loại kem dưỡng ẩm được đánh dấu đặc biệt cho ban đêm. Không cần thiết phải chọn một cái trừ khi bạn thấy nó phù hợp với mình - bạn có thể thử nghiệm.

Như một phần thưởng, có thói quen vào ban đêm cũng có thể cải thiện giấc ngủ.

Sử dụng vỏ gối bằng lụa

Vỏ gối bằng lụa có thể mang lại cảm giác quá sang trọng và cần bảo trì nhiều, nhưng hãy nghe chúng tôi nói. Vỏ gối bằng cotton có thể làm da mặt bạn thô ráp vào ban đêm. Nó có thể gây kích ứng làn da nhạy cảm, gây nếp nhăn và làm trầm trọng thêm các tình trạng như bệnh chàm. Một bề mặt mịn màng hơn sẽ dễ dàng bám trên da hơn. Hãy tiếp tục và đối xử với chính mình. Bạn sẽ cảm ơn chúng tôi - và chính bạn trong gương - vào buổi sáng. Dù bạn chọn loại vải nào, hãy nhớ giặt vỏ gối vài ngày một lần - hoặc hàng ngày nếu bạn bị mụn hoặc da nhờn.

Có nên thực hiện quy trình chăm sóc da ban đêm mỗi tối không?

Việc thực hiện quy trình chăm sóc da ban đêm thường được các bác sĩ da liễu khuyên dùng, nhưng nó có thể phụ thuộc vào nhu cầu và lối sống cá nhân của bạn. Đây là lý do tại sao thói quen ban đêm vào mỗi buổi tối lại có lợi.

Làm sạch

Trong suốt cả ngày, làn da của bạn tích tụ bụi bẩn, dầu, mồ hôi và lớp trang điểm (nếu bạn trang điểm). Loại bỏ các tạp chất này mỗi đêm cho phép làn da của bạn thở và ngăn ngừa lỗ chân lông bị tắc và nổi mụn.

Sửa chữa và trẻ hóa

Như đã đề cập trước đó, trong khi bạn ngủ, làn da của bạn trải qua quá trình phục hồi tự nhiên. Thói quen ban đêm mà bạn thực hiện thường xuyên sẽ cung cấp các thành phần thiết yếu để hỗ trợ quá trình này, thúc đẩy quá trình luân chuyển tế bào và sản xuất collagen.

Hydrat hóa

Không khí ban đêm có thể khô hơn, vì vậy sử dụng kem dưỡng ẩm mỗi đêm sẽ giúp ngăn ngừa khô da và duy trì hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh.

Phương pháp điều trị nhắm mục tiêu

Nhiều sản phẩm chăm sóc da như serum và retinol sẽ hiệu quả hơn khi sử dụng vào ban đêm vì chúng nhạy cảm hơn với ánh nắng.

Tác giả: Diễm Quỳnh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn