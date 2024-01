5 nam thần đẹp trai nhất Asian Cup 2023

CHO GUE SUNG: ĐT HÀN QUỐC

Phải nói rằng, việc được tham gia thi đấu tại World Cup là một vinh dự lớn đối với mỗi cầu thủ. Song, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh cũng là cơ hội tốt để các chân sút chứng tỏ khả năng trước những đội bóng lớn trên thế giới.

Thế nhưng, bản thân Cho Gue Sung lại được người hâm mộ chú ý đến nhờ gương mặt sáng sủa cùng chiều cao 1m89. Ngay sau khi World Cup 2022 khởi tranh, lượng người theo dõi của chân sút xứ sở kim chi bỗng tăng đột biến, từ 20.000 lên tới 2.7 triệu người. Với vẻ đẹp đầy nam tính, tiền đạo sinh năm 1998 đã làm được điều mà ít vận động viên thể thao nào có được chỉ trong thời gian ngắn như vậy.

Tiền đạo Hàn Quốc tạo cơn sốt trên mạng xã hội.

Trong khoảng thời gian đó, anh cũng trở thành người đàn ông thứ năm và vận động viên thể thao thứ hai xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue Hàn Quốc. Vị thế ngôi sao của Cho Gue Sung được nâng tầm hơn nữa khi anh được mời tham dự buổi trình diễn của Louis Vuitton cùng rất nhiều sự kiện nổi tiếng khác tại xứ sở kim chi.

SON HEUNG MIN: ĐT HÀN QUỐC

Thành thật mà nói, Son Heung Min là cái tên không còn quá xa lạ đối với người hâm mộ tại châu Á. Không chỉ là một trong những trụ cột của CLB Tottenham Hotspur và ĐT Hàn Quốc, Son Heung Min còn được biết đến với gương mặt trái xoan cùng mái tóc bồng bềnh. Nói về khả năng thi đấu tại ĐT Hàn Quốc, anh thường được bố trí chơi ở vị trí tự do bên cạnh tiền đạo mũi nhọn Cho Gue Sung.

Sẽ rất khó khăn khi các đối thủ ở bảng E phải đối đầu Son Heung Min.

Tại lượt giao hữu trước ĐT Việt Nam diễn ra vào tháng 10 vừa qua, chân sút thuộc biên chế Tottenham Hotspur đã ghi 1 bàn thắng vào lưới "những chiến binh sao vàng" và liên tục kiến tạo cho đồng đội. Với kinh nghiệm cùng khả năng thi đấu tốt, Son Heung Min sẽ là cái tên đáng gờm mà các đối thủ ở bảng E cần cẩn trọng.

LEE KANG IN: ĐT HÀN QUỐC

Xét về mặt trình độ, Lee Kang In hiện tại được xem là một trong những thần đồng bóng đá xuất sắc tại Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Tài năng của anh sớm được CLB Valencia của Tây Ban Nha phát hiện và đưa về đội bóng khi anh mới 10 tuổi. Sang mùa giải 2023/24, tiền vệ sinh năm 2001 chuyển sang thi đấu tại Paris Saint Germain, cùng ngôi sao đình đám Mbappe.

Về ngoại hình, Lee Kang In sở hữu một vẻ đẹp đầy cuốn hút và độc đáo. Với đôi mắt sáng rạng ngời và gương mặt thanh tú, anh toả ra sự trong sáng và thu hút từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ được các fan nữ để ý, nam cầu thủ còn được nhiều nữ ca sĩ tại xứ sở kim chi dành cho ánh mắt ngưỡng mộ. Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đã bắt gặp Lee Naeun - cựu thành viên nhóm nhạc April, tới cổ vũ chân sút của Paris Saint Germain tại trận giao hữu gặp ĐT Singapore.

Lee Kang In dính nghi vấn hẹn hò cựu thành viên April

Về phía Lee Naeun, cô là nữ thần Kpop nổi tiếng thế hệ thứ ba. Bên cạnh đó, nữ thần Kpop còn có khả năng diễn xuất rất tốt và được khán giả yêu mến nhờ vẻ đẹp trong veo.

T. MINAMINO: ĐT NHẬT BẢN

Có thể nói răng, Minamino là một trong những cầu thủ sở hữu ngoại hình điển trai của ĐT Nhật Bản ở thời điểm hiện tại. Trong quá khứ, chân sút sinh năm 1995 từng được giới mộ điệu Nhật Bản biết đến với khả năng dứt điểm cùng chọn vị trí tốt.

Đối với người hâm mộ Việt Nam, Minamino được biết đến tại tứ kết Asian Cup 2018, nơi ĐT Nhật Bản là đối thủ cạnh tranh tấm vé đi tiếp cùng với ĐT Việt Nam. Mặc dù, Minamino không ghi bàn nhưng anh đã ít nhiều khiến thủ môn Văn Lâm phải hoạt động hết công suất trong khung thành.

Minamino là cầu thủ hiếm hoi của ĐT Nhật Bản chia sẻ thông tin cuộc sống lên mạng xã hội.

Mặc dù sở hữu vẻ đẹp nam thần, thế nhưng cầu thủ thuộc biên chế AS Monaco lại khá kín tiếng trên những trang mạng xã hội khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Đa số, những bài viết được chân sút khoác áo ĐT Nhật Bản chia sẻ đều liên quan đến công việc. Trên mạng xã hội Instagram, Minamino đang sở hữu 1,2 triệu người theo dõi.

BÙI HOÀNG VIỆT ANH: ĐT VIỆT NAM

Tại SEA Games 2021, Bùi Hoàng Việt Anh được giới mộ điệu Việt Nam biết đến khi giúp ĐT Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV. Một năm sau đó, anh cùng đồng đội tiếp tục tạo dấu ấn tại VCK U23 châu Á. Mặc dù không tái lập được kỳ tích lọt vào chung kết giải U23 châu Á 2018, nhưng U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh Kyun đã khiến các ông lớn của bóng đá châu lục phải dành cho nhiều sự tôn trọng, cũng như những lời khen ngợi.

Trung vệ của CAHN được giới mộ điệu biết đến tại SEA Games 2021.

Về ngoại hình, trung vệ thuộc biên chế Công an Hà Nội được người hâm mộ nhớ đến với nụ cười tỏa nắng và chiều cao lý tưởng, 1m84. Để sở hữu chiều cao lý tốt, Việt Anh từng tiết lộ với truyền thông là một phần do gen di truyền. Bên cạnh đó, việc luyện tập cùng chế độ sinh hoạt hợp lý phần nào giúp Việt Anh có được thể hình cùng vóc dáng hấp dẫn. Không chỉ vậy, trung vệ của Công an Hà Nội còn là người khá chỉn chu về trang phục và kiểu tóc.

Tại Asian Cup 2023 sắp tới, khi Quế Ngọc Hải và Văn Hậu đều vắng mặt thì nhiều khả năng anh sẽ cùng Nguyễn Thanh Bình là những quân bài phù hợp để HLV Troussier trọng dụng.

Tác giả: QUANG HUY

Nguồn tin: bongdaplus.vn