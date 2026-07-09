Danh tính nữ giáo viên mầm non ở Lạng Sơn mua ma túy về sử dụng, vừa bị khởi tố

Ngày 8/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 28/6, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm người sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ ở phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn.

Nữ giáo viên mầm non bị khởi tố trong vụ án ma túy. Ảnh: Công an Lạng Sơn

Từ vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng vụ án và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Anh (35 tuổi, trú phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, công an xác định Trần Thị Thu Hà (32 tuổi, trú thôn Tâm An, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) đã nhờ Chu Thị Thanh (30 tuổi, trú thôn Tân Long, cùng xã) mua ma túy để sử dụng.

Tại cơ quan công an, Chu Thị Thanh thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy, còn Trần Thị Thu Hà khai nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy.