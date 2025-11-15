Đấu súng giữa 2 băng đảng tội phạm ở Rio de Janeiro, ít nhất 6 người tử vong

Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc xảy ra trong ngày 14/11 tại khu dân cư Honorio Gurgel, phía Bắc Rio de Janeiro, nơi các thành viên được cho là của băng đảng tội phạm Comando Vermelho đang tổ chức tiệc tùng.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy băng đảng đối thủ Terceiro Comando Puro đã xâm nhập địa điểm này và gây ra vụ đấu súng dữ dội.

Các lực lượng an ninh đã mở cuộc đột kích quy mô lớn vào sào huyệt của Comando Vermelho ở Rio de Janeiro hôm 28/10, khiến ít nhất 121 người thiệt mạng.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: baotintuc.vn