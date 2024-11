Thót tim cảnh diễn tập đấu súng bắt nhóm khủng bố khống chế con tin đòi 5 triệu USD và 1 tàu bay ở Nội Bài

Sân bay quốc tế Nội Bài trung bình mỗi ngày đón 500 lượt chuyến bay và 80.000 lượt khách, đứng thứ hai cả nước về tần suất chuyến bay và lưu lượng hành khách. Đây là công trình quan trọng liên quan tới an ninh quốc gia, là đầu mối giao thông quan trọng. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, an ninh trật tự và an toàn xã hội tại đây luôn được đặc biệt chú trọng.