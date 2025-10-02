Dấu hiệu bạn đã nhiễm biến thể Covid-19 mới

Biến thể Nimbus khiến người mắc có cảm giác đau họng "như dao cắt". Ảnh: Freepik.

Hơn 5 năm sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, virus vẫn tiếp tục lưu hành tại nhiều quốc gia trên thế giới với những biến thể mới, theo The Independent. Thống kê mới nhất từ NHS England cho thấy số ca nhập viện vì Covid-19 trong nửa đầu tháng 9 đã tăng hơn 15%. Khi tiết trời trở lạnh, các bệnh đường hô hấp như cảm cúm, cảm lạnh hay Covid-19 thường có xu hướng lan rộng, và năm nay cũng không ngoại lệ.

Hiện hai biến chủng phổ biến nhất tại Anh là Stratus và Nimbus. Theo Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA), Stratus chiếm tới 63% ca bệnh được giám sát, còn Nimbus chiếm 25%. Cả hai đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa vào diện “biến chủng cần theo dõi”, song đến nay chưa có bằng chứng cho thấy chúng gây bệnh nặng hơn những biến thể trước đó.

Một số bệnh nhân cho biết Stratus khiến họ khàn giọng, trong khi người nhiễm Nimbus thường gặp tình trạng đau họng dữ dội đến mức được ví như “lưỡi dao cứa”. Dù chưa được NHS chính thức đưa vào danh sách triệu chứng, những biểu hiện này phản ánh cách Covid-19 có thể tác động khác nhau lên từng người.

Trong nhóm Stratus, dòng phụ XFG.3 đã chiếm 40% số ca mắc tại Anh vào tháng 6, với đặc điểm điển hình là làm giọng nói trở nên khàn hoặc rè. Các nhà khoa học còn nhận thấy Stratus có khả năng né tránh hệ miễn dịch tốt hơn một số biến chủng khác, khiến quá trình hồi phục có thể kéo dài hơn.

Ngược lại, Nimbus thường tấn công trực tiếp niêm mạc hầu họng và phía sau khoang miệng, gây viêm nặng. Cơn đau mà bệnh nhân cảm nhận có thể khác nhau, phụ thuộc vào thể trạng và hệ miễn dịch, nhưng với nhiều người, cảm giác ấy được mô tả “như có dao cứa vào cổ”.

Dù hai biến chủng đang chiếm tỷ lệ lớn trong số ca mắc mới, các chuyên gia cho rằng đây là sự tiến hóa tự nhiên của virus, không phải lý do để quá hoang mang.

Các triệu chứng Covid-19 khác nhìn chung vẫn quen thuộc như sốt cao hoặc ớn lạnh, ho kéo dài, thay đổi vị giác hoặc khứu giác, khó thở, mệt mỏi, đau đầu, đau họng, nhức mỏi cơ thể, chán ăn, tiêu chảy, buồn nôn hay nôn ói. Phần lớn người bệnh có thể tự hồi phục tại nhà, nhưng nếu khó thở hoặc triệu chứng nặng lên, cần đến bệnh viện ngay.

Trong trường hợp dương tính hoặc có dấu hiệu nghi ngờ, NHS khuyên người dân nên lắng nghe cơ thể mình. Nếu sốt cao, kiệt sức đến mức không thể làm việc, hãy ở nhà và hạn chế tiếp xúc, đặc biệt với người dễ tổn thương.

Nếu buộc phải ra ngoài, cần đeo khẩu trang vừa vặn, tránh nơi đông đúc, rửa tay thường xuyên và che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Và trên hết, tiêm vaccine mùa vụ khi đủ điều kiện vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa nguy cơ bệnh nặng.

Tác giả: Kỳ Duyên

Nguồn tin: znews.vn