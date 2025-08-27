Đất đá sạt lở như bom trên đường lên Sa Pa, ô tô tải may mắn thoát nạn

Your browser does not support the video tag.

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 10h sáng 27/8, tại Km120 trên Quốc lộ 4D, đoạn qua xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai. Trong đoạn clip được cộng đồng mạng chia sẻ, chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 24C 104.27 đang di chuyển theo hướng từ phường Lào Cai lên Khu Du lịch Quốc gia Sa Pa thì bất ngờ gặp sạt lở.

Theo đó, bùn đất từ taluy bên phải chiếc ô tô từ trên cao dội xuống như bom, trong khi chiếc xe vẫn đang đà di chuyển trong tiếng hô lớn của những người chứng kiến. Vừa may khi toàn bộ khối lượng lớn đất đá đổ ụp xuống thì chiếc xe kịp chạy thoát ra ngoài.

Chiếc xe tải may mắn thoát nạn (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin từ Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai, ước tính khối lượng đất đá sạt trượt vào khoảng 2.000 m3. Sau sạt lở, toàn bộ tuyến Quốc lộ 4D bị ách tắc. Hiện, nhân công cùng 2 máy xúc đã được huy động tới hót dọn đất đá, dự kiến tới 13h cùng ngày mới có thể tạm thông tuyến.

Trong clip ghi lại, cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 10m có một tấm biển cảnh báo nhỏ màu đỏ cắm bên vệ đường đã bị đổ.

Được biết, vị trí này liên quan trực tiếp khu vực sạt lở nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ 152 nằm phía trên Quốc lộ 4D, đã được tỉnh Lào Cai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai cách đây hơn 1 tháng.

Một người dân chứng kiến cho biết, mặc dù đã công bố tình huống khẩn cấp, xong khối đất đá khổng lồ trên tỉnh lộ 152 thời gian qua vẫn chưa được xử lý, cộng với mưa lớn kéo dài mấy ngày nay đã khiến sạt lở phát sinh và ảnh hưởng tới Quốc lộ 4D phía dưới.

