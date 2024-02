'Đào, phở và piano' tung trailer đầu tiên sau 10 ngày công chiếu

Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, bộ phim Đào, phở và pianomới được giới thiệu trailer đầu tiên. Đây được coi là một trong những nỗ lực đưa tác phẩm điện ảnh này tới gần hơn với khán giả của ê-kíp.

Trailer dù chỉ vỏn vẹn hơn 1 phút nhưng đã tái hiện phần nào không khí căng thẳng, hào hùng trong bối cảnh cuộc chiến đấu 60 ngày đêm (19/12/1946 - 17/2/1947) bảo vệ Thủ đô của quân và dân ta.

Trailer phim "Đào, phở và piano".

Những ngày qua, Đào, phở và piano đã tạo nên cơn sốt phòng vé chưa từng có. Theo Box Office Việt Nam, doanh thu Đào, phở và piano tính đến thời điểm sáng ngày 21/2 là hơn 510 triệu đồng. Riêng trong ngày 20/2, phim thu về hơn 166 triệu đồng, bán được 3.322 vé với 16 suất chiếu. Doanh thu ước tính của bộ phim có thể đạt được khoảng 700 triệu đồng trong những ngày tới.

Dù không quảng bá rầm rộ, "Đào, phở và piano" đã tạo nên cơn sốt phòng vé.

Hiện phim vẫn đang được chiếu duy nhất tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Tuy nhiên, hai cụm rạp của Beta Media và Cinestar đã công bố sẽ phát hành Đào, phở và piano dưới hình thức phi lợi nhuận, giúp lan tỏa phim, thông điệp lịch sử, lòng yêu nước tới nhiều khán giả trên toàn quốc trong thời gian tới.

Đào, phở và piano là phim điện ảnh của đạo diễn Phi Tiến Sơn do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh đặt hàng Công ty cổ phần Phim truyện I sản xuất. Phim được đầu tư với kinh phí lên đến 20 tỷ đồng.

Phim là một tác phẩm chất lượng, mang nhiều ý nghĩa lịch sử, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, không chỉ khắc họa chân thực tính chất khốc liệt của trận chiến lịch sử, mà còn đi sâu vào tìm hiểu, lý giải cốt cách, phẩm chất người Hà Nội, tôn vinh tình yêu với cái đẹp, những đam mê tao nhã, khí chất lãng tử và lòng yêu nước.

Đào, phở và piano giành được giải thưởng Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tổ chức ở Đà Lạt hồi tháng 11/2023.

Tác giả: Lê Chi

Nguồn tin: Báo VTC