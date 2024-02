VTV tung trailer hé lộ hình ảnh chính thức của Táo quân 2024

Your browser does not support the video tag.

Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2024 sẽ chính thức lên sóng vào 20h thứ Sáu, ngày 30 Tết (9/2/2024) trên sóng VTV. Chương trình đã trở thành điểm hẹn không thể thiếu với nhiều gia đình trong không khí quây quần chuẩn bị đón Giao thừa.

Ở năm thứ 21, Táo quân 2024 có sự mới mẻ từ cách tiếp cận vấn đề đến dàn nghệ sĩ tham gia chương trình. Thay vì màn chầu quen thuộc trên thiên đình như mọi năm, năm nay, Ngọc Hoàng sẽ cùng Nam Tào vi hành xuống hạ giới, trực tiếp mắt thấy tai nghe, trò chuyện với người dân. Sau đó, Ngọc Hoàng mới trở về thiên đình nghe các Táo báo cáo.

Đi cùng với sự thay đổi về cách thức tiếp cận vấn đề, ê-kíp Táo quân 2024 cũng đã mạnh dạn sử dụng nhiều gương mặt nghệ sỹ "mới", mỗi người có những thế mạnh riêng để phù hợp với từng vai trò mình đảm nhận cũng như phù hợp với kịch bản tổng thể của chương trình.

Táo quân 2024 có sự tham gia của NSƯT Tú Oanh vào vai Táo Văn Thể, NSƯT Bá Anh đảm nhận Táo Giao thông, NSƯT Quốc Quân thể hiện Táo Kinh tế, diễn viên 9X Đỗ Duy Nam đảm nhận vai Nam Tào…

Trong trailer chính thức của Táo quân 2024, nhiều ca khúc trong và ngoài nước hợp với không khí Tết được khéo léo đưa vào với lời chế, qua đó đề cập đến nhiều khía cạnh của xã hội trong năm qua.

