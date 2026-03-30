Em bé 25 tháng tuổi lon ton ra tiếp khách giúp chị gây sốt

Clip bé 25 tháng tuổi tiếp khách giúp chị gây sốt Đoạn video ghi lại cảnh bé gái 25 tháng tuổi nhanh nhẹn đón khách thay chị gây thích thú. Sự lễ phép, dạn dĩ của cô bé khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa “ra dáng người lớn” của em bé đón khách giúp chị bất ngờ nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong video, khi thấy bạn của chị đến chơi, cô bé lon ton bước ra hỏi chuyện. Khi người bạn hỏi chị gái có nhà không, bé nhanh chóng quay vào gọi lớn: “Chị ơi, bạn gọi kìa”.

Giọng nói rõ ràng, lanh lảnh cùng biểu cảm đáng yêu khiến nhiều người không khỏi thích thú. Tuy nhiên, sau khi gọi nhiều lần mà không thấy chị ra, cô bé lập tức mở cửa rồi lễ phép mời khách: “Chị vào đi”.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, mẹ của bé là chị Nguyễn Yến (30 tuổi, Bắc Ninh) cho biết bé trong clip là con út của gia đình, hiện 25 tháng tuổi. Trên bé còn có chị cả 10 tuổi và anh trai 7 tuổi.

“Bình thường 3 chị em rất yêu quý nhau, nhưng cũng có lúc đánh nhau như bao đứa trẻ khác”, chị Yến kể.

3 em bé nhà chị Yến.

Hiện tại, chị Yến ở nhà chăm con toàn thời gian do bố bé thường xuyên đi làm xa, ít khi ở nhà. Phần lớn thời gian trong ngày, chị chơi cùng con út và kèm hai con lớn học bài sau giờ tan học.

Theo chị Yến, những hành động của bé trong video thường xuyên diễn ra và lần này, chị thấy đáng yêu nên trích xuất camera đăng tải lên mạng xã hội, không ngờ nhận được sự quan tâm của mọi người.

Con gái út của chị Yến mới 25 tháng tuổi, bé rất thích chơi với bạn của chị, có kẹo cũng hay mang ra mời các chị.

Ở nhà, cô bé cũng rất ngoan, hiểu chuyện và cư xử ra dáng người lớn. Những lúc con mè nheo, chị Yến kiên nhẫn dỗ dành, giải thích nhẹ nhàng để con hiểu. Khi có khách tới chơi, mẹ và các anh chị cũng luôn cư xử lễ phép, niềm nở nên bé dần học theo từ những điều nhỏ nhất.

Do chị cả thường có bạn đến rủ đi học hoặc sang chơi, bé út cũng dần quen với việc giao tiếp với bạn của chị.

“Bé rất thích chơi với bạn của chị, có kẹo cũng hay mang ra mời”, chị Yến chia sẻ.

Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen cho em bé 25 tháng tuổi vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn, lễ phép như người lớn: "Giọng đáng yêu quá, bé xíu mà hiểu chuyện quá", "gia đình dạy bé rất tốt này, chắc chắn con học được những thói quen hàng ngày từ ba mẹ và chị".

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn