Danh sách những cầu thủ bị treo giò ở vòng 4 V-League 2025/2026

Theo thông báo từ phía Ban tổ chức V-League 2025/2026, ở vòng đấu thứ 4 có 2 cầu thủ bị treo giò. Đó là trường hợp của Mpande bên phía CLB PVF CAND và Khổng Minh Gia Bảo của CLB Công an TP.HCM.

Mpande nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Hải Phòng tại vòng 2 V-League 2025/2026. Tiền đạo này đã phải ngồi ngoài ở vòng 3 và sau khi bị treo giò ở vòng 4, cựu cầu thủ Nam Định sẽ trở lại sân cỏ.

Mpande bị treo giò ở vòng 4 V-League 2025/2026 (Ảnh: VPF).

Trong khi đó, Khổng Minh Gia Bảo của CLB Công an TP.HCM tích lũy đủ 3 thẻ vàng nên phải nghỉ thi đấu 1 trận. Cầu thủ này sẽ vắng mặt ở trận đấu với HCM City tại vòng đấu thứ 4.

Sau 2 trận đấu sớm của vòng 6 thì CLB CAHN đã leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2025/2026 với 10 điểm, nhưng đoàn quân của HLV Polking đá nhiều hơn Ninh Bình 1 trận. Nếu ở vòng đấu thứ 4, Ninh Bình không thua Nam Định, đội bóng này sẽ lấy lại ngôi đầu.

