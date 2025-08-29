Ngoại binh V-League được triệu tập lên ĐTQG, quyết đấu cho tấm vé dự World Cup

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Uganda (FUFA) đã công bố danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia cho đợt hội quân tháng 9/2025, chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Đáng chú ý, trong danh sách này có sự xuất hiện của Joseph Mpande, tiền vệ ngoại binh đang thi đấu trong màu áo của CLB PVF-CAND tại V-League 2025/2026.

Joseph Mpande tái xuất trong màu áo ĐTQG Uganda để chuẩn bị thi đấu tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. (Ảnh: VPF)

Trong quá khứ, Joseph Mpande từng ra sân 13 trận cho ĐT Uganda. Lần cuối cùng cầu thủ này khoác áo ĐTQG là ở trận đấu gặp ĐT Morocco tại AFCON 2014.

Joseph Mpande là cầu thủ không còn xa lại với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tiền vệ 31 tuổi từng gắn bó nhiều năm với CLB Hải Phòng (2018 - 2023), sau đó chuyển sang khoác áo Nam Định vào năm 2024, trước khi gia nhập PVF-CAND ở kỳ chuyển nhượng Hè 2025.

Sau 3 vòng đấu tại V-League mùa giải 2025/2026, Mpande đã ra sân 2 trận và ghi được 1 bàn thắng, góp phần giúp PVF-CAND có khởi đầu tương đối suôn sẻ.

Tác giả: Quách Khiêm

Nguồn tin: vov.vn