Chữa trĩ thành công không cần phẫu thuật tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Theo thống kê có đến 50% phụ nữ mang thai bị trĩ, bệnh trĩ gây rất nhiều phiền toái, đau đớn, gia tăng sự thiếu máu cho người mẹ, phụ nữ khi mang thai dễ bị táo bón, khi thai phát triển to vừa gây tăng áp lực trong ổ bụng, vừa gây chèn ép lên các mạch máu ở vùng sàn chậu khiến máu khó lưu thông, gây sưng và dẫn đến trĩ.

Mỗi năm có hàng ngàn bệnh nhân trong tỉnh và các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ đến Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An điều trị bệnh trĩ phương pháp "Nội soi can thiệp tiêm xơ búi trĩ bằng PG60 5%".

Nhiều người nghĩ rằng, phụ nữ mang thai không thể điều trị bệnh trĩ, tuy nhiên đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm. Hiện nay, phương pháp "Nội soi can thiệp tiêm xơ búi trĩ bằng PG60 5%" tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã và đang trở thành "cứu nguy" cho rất nhiều phụ nữ mang thai bị bệnh trĩ.

Đây là phương pháp điều trị bệnh trĩ kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, có kỹ thuật đơn giản, tiêm thuốc trực tiếp vào gốc búi trĩ làm co, teo dần búi trĩ, thuốc chỉ có tác dụng tại búi trĩ, không có tác dụng toàn thân, do vậy không ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi. Phương pháp này được áp dụng điều trị cho tất cả mọi người, kể cả phụ nữ mang thai, không gây cảm giác đau, hết sức an toàn và hiệu quả.

Tiêm xơ búi trĩ không chỉ có hiệu quả về chất lượng mà còn là phương pháp ưu việt, người bệnh không cần nằm viện để điều trị bệnh, sau mũi tiêm chỉ cần nằm nghỉ 30 phút là có thể về nhà sinh hoạt, làm việc như bình thường, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày.

Chị T.M.N (Nam Anh, Nam Đàn) chia sẻ: "Tôi mang thai tháng thứ 5. Em bé càng lớn thì tôi lại càng thấy khó khăn, phiền toái. Đi vệ sinh thường xuyên ra máu. Sau khi điều trị bằng phương pháp tiêm xơ búi trĩ thì bệnh tình thuyên giảm hẳn, mọi sinh hoạt cá nhân trở lại bình thường và đặc biệt là không ảnh hưởng đến thai nhi".

Đây là phương pháp điều trị bệnh có kỹ thuật "tiêm" đơn giản, làm co hoặc teo dần búi trĩ, tuy nhiên đòi hỏi bác sĩ thực hiện kỹ thuật phải có chuyên môn cao và được đào tạo chuyên sâu.

Còn chị H.T.M (Nghi Thu, TX Cửa Lò) cho biết: "Lúc đến thăm khám tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An Nghệ An thì tôi đang mang thai tháng thứ 7. Mặc dù rất khó chịu vì bị trĩ hành hạ nhưng tôi không dám tự ý chữa vì sợ ảnh hưởng đến con. Nhưng sau khi được bác sĩ tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An thăm khám và điều trị thì tôi rất yên tâm. Giờ đây tôi đã "mẹ tròn con vuông" và không còn khó chịu với bệnh trĩ nữa".

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Rất nhiều phụ nữ mang thai mắc bệnh trĩ nhưng không điều trị, thường xuyên gặp tình trạng đau rát, sưng tấy, khó chịu trong và sau khi sinh vì búi trĩ bị sa. Vì vậy khi đã phát hiện mình mắc trĩ, hãy đến các cơ sở y tế để được tư vấn điều trị, đảm bảo sức khỏe trong kỳ sinh đẻ.

Hàng ngàn bệnh nhân khỏi bệnh nhờ phương pháp điều trị mới

Sống chung với bệnh trĩ gần như cả đời người, hơn 70 năm qua bệnh trĩ cứ "đeo bám" khiến người bệnh N.K.L. (86 tuổi, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) nhiều lần khốn khổ kêu trời. Thường xuyên táo bón, máu chảy thành tia, búi trĩ sa ra ngoài, đau đớn khiến ông L đứng ngồi không yên, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác thực hiện phương pháp thắt trĩ và phẫu thuật mổ cắt trĩ, tuy nhiên vẫn không khỏi bệnh.

Sau thăm khám, người bệnh được chẩn đoán trĩ độ 4 và áp dụng điều trị bằng phương pháp "Tiêm xơ búi trĩ". Sau 20 mũi tiêm, ông Linh phấn khởi, vui mừng vì đã chiến thắng bệnh trĩ – căn bệnh khiến cuộc sống của ông gặp nhiều khó khăn, bất tiện suốt 70 năm qua.

Ông N.K.L. là một trong hàng ngàn bệnh nhân mắc trĩ được Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An Nghệ An điều trị trĩ bằng kỹ thuật tiêm xơ búi trĩ bằng PG60 5%.

Bản chất của bệnh trĩ là sa các đám rối mạch máu trong ống hậu môn, khiến máu không được lưu thông, ứ đọng hình thành búi trĩ.

Điều trị trĩ bằng tiêm xơ búi trĩ bằng PG60 5%, là kỹ thuật điều trị bệnh trĩ an toàn và hiệu quả; với nhiều ưu điểm vượt trội, mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh.

Theo Bác sĩ CKII Đặng Hoàng Toàn, Phó trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An Nghệ An, thì phương pháp tiêm xơ búi trĩ bằng PG60 5% thường dùng điều trị các bệnh trĩ nội (độ 1 đến độ 4), trĩ hỗn hợp (độ 2 – độ 3).

Ưu điểm của phương pháp này không gây chảy máu, không đau đớn như các phương pháp điều trị khác như phẫu thuật, can thiệp xâm lấn... Người bệnh sẽ được tiêm trực tiếp thuốc vào gốc búi trĩ từ đó làm búi trĩ teo dần và co nhỏ lại, sau tiêm người bệnh chỉ cần nằm nghỉ 30 phút là có thể về nhà làm việc, sinh hoạt bình thường.

Bệnh nhân không phải dùng thêm bất kỳ loại thuốc nào khác nên an toàn, hiệu quả điều trị cao, không biến chứng, tỷ lệ tái phát thấp (chỉ từ 2% từ 2 - 5 năm) và chi phí điều trị bệnh thấp. Còn phác đồ điều trị bệnh phụ thuộc vào mức độ bệnh của từng bệnh nhân bác sĩ sẽ chỉ định.

Đến nay, Bệnh viện đã điều trị thành công cho hơn 5000 người bệnh mắc bệnh trĩ ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như một số tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ được điều trị hiệu quả bằng phương pháp điều trị mới này, tỷ lệ khỏi bệnh gần như tuyệt đối, chưa ghi nhận trường hợp biến chứng. Từ đó đã tạo nên dấu ấn thương hiệu của Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.

Nhiều biến chứng, không nên tự ý điều trị

Tự điều trị trĩ theo nghe nói, mách nước là cách không ít người áp dụng để mong giải thoát mình hoặc người thân khỏi "cục nợ" phiền toái này. Thế nhưng, tự ý điều trị, bệnh lại không khỏi mà còn rước thêm họa khi chữa sai cách. Thực tế đã có rất nhiều ca dở khóc dở cười, thậm chí tính mạng ngàn cân treo sợi tóc vì tự ý điều trị.

Theo Bác sĩ CKII Đặng Hoàng Toàn, Phó trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An Nghệ An thì gần đây Bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị các biến chứng nặng như: tắc mạch trĩ, nhiễm trùng nặng vùng hậu môn... do mua thuốc quảng cáo trên mạng xã hội về tự điều trị tại nhà, đến khi xảy ra biến chứng mới tới Bệnh viện khám, điều trị, việc này đã gây không ít khó khăn cho các bác sĩ.

"Nếu người bệnh có biểu hiện đau rát vùng hậu môn hoặc là đi ngoài ra máu thì nên trực tiếp đến các cơ sở y tế có uy tín, có đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn, ít nhất là từ Trung tâm y tế tuyến huyện trở lên để được thăm khám, điều trị, chăm sóc, thực hiện đúng theo chỉ định của bác sĩ sẽ có được hiệu quả điều trị cao nhất.

Người dân tuyệt đối không nên tự ý mua các loại thuốc được rao bán trên mạng xã hội để tự ý điều trị, không đắp thuốc, ngâm hậu môn vì nếu ngâm nhiệt độ không đúng, quá nóng sẽ gây bỏng, dẫn đến nhiễm trùng vùng hậu môn rất nguy hiểm, nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng". BS CKII Đặng Hoàng Toàn khuyến cáo.

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh về y học cổ truyền của người dân, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An Nghệ An đã và đang không ngừng đổi mới, mua sắm nhiều trang thiệt bị hiện đại, tập trung đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, phối hợp đông tây y kết hợp trong điều trị.

Hiện nay, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An Nghệ An đang tiếp tục liên kết với các bệnh viện tuyến Trung ương, viện đầu ngành về Y học Cổ truyền Nghệ An để đào tạo nguồn nhân lực, triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới như: điều trị di chứng liệt sau tai biến mạch máu não; chấn thương sọ não; điều trị bệnh cơ xương khớp bằng tiêm khớp ngoại vi… để nâng cao và đa dạng hóa các dịch vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe có chất lượng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An Nghệ An. Phấn đấu xây dựng bệnh viện thành Bệnh viện đa khoa Y Dược học cổ truyền đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ.

