Đang câu cá, người đàn ông bị điện giật tử vong: Rùng mình đoạn clip 16 giây

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh vụ tai nạn xảy ra tại một ao cá ở bản Bó Mạy, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên vào khoảng hơn 12h trưa nay (15/7).

Thời điểm trên, ở ven ao đang có một số người đàn ông buông cần câu cá. Bỗng một luồng lửa điện xoẹt lên sáng rực, kèm theo tiếng nổ lớn và ngay sau đó khói trắng xuất hiện. Người đàn ông tử vong tại chỗ.

Clip: Câu cá gần đường điện cao thế, một người đàn ông bị điện giật tử vong

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng xã Ẳng Nưa và huyện Mường Ảng đã tiến hành bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định là anh Vũ Đại D., sinh năm 1984, trú tại Thị trấn Mường Ảng. Trong quá trình câu cá, lưỡi câu bị mắc vào dây điện cao thế phía bên trên, anh D. đã bị luồng điện mạnh đánh vào người, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Camera nhà dân ghi lại vụ việc

Theo dõi đoạn clip, số đông không khỏi rùng mình. Câu cá vốn là thú vui, niềm đam mê của nhiều người. Nhưng việc câu cá ở đâu, câu như thế nào cho an toàn lại là vấn đề không chỉ đơn thuần là chọn vị trí ngồi có thể câu được nhiều cá.

"Cứ hồ câu mà có đường điện đi qua là rất nguy hiểm. Anh em khi câu nên lưu ý, đừng vì chút đam mê giải trí mà đánh đổi mạng sống của mình";

"Người ta đã cảnh báo từ trước rồi, không nên câu cá dưới trời mưa giông sấm sét, không ngồi dưới gầm đường dây điện đi qua..." - cư dân mạng bình luận.

Tác giả: Yến Nhi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn