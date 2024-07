Đâm giáo viên mầm non tử vong, tài xế bỏ trốn, 2 tiếng sau bị bắt: Camera "phơi bày" diễn biến

Vụ tai nạn được nhắc tới xảy ra vào khoảng 18h38' tối ngày 17/7 vừa qua, tại khu vực ngã tư giữa Quốc lộ 9 - Tuyến tránh nam Đông Hà - Tỉnh lộ 585C, thuộc xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Thời điểm này, chiếc xe ô tô tải mang BKS: 74C-122.69 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 9, theo hướng Cam Lộ - Đông Hà.

Khi chạy tới ngã tư thì xảy ra va chạm với xe máy do bà N.T.N.Đ (42 tuổi, giáo viên mầm non) điều khiển. Vụ va chạm khiến bà Đ. tử vong, còn tài xế ô tô tải cũng rời khỏi hiện trường sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu thập các dữ liệu để xác minh, truy vết tài xế. Sau 2 tiếng, lực lượng công an đã bắt giữ được tài xế ô tô tải cùng phương tiện ở khu vực cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 4 km.

Được biết, nam tài xế xe tải có tên là Ai Can (41 tuổi, ở xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ làm cơ sở khởi tố, điều tra theo quy định.

Đoạn camera ghi lại một phần diễn biến vụ tai nạn khiến người xem không khỏi bức xúc.

Your browser does not support the video tag.

Camera ghi lại 1 phần diễn biến vụ tai nạn.

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn