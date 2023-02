Đám cưới ngập vàng và sổ đỏ ở Bình Dương gây 'bão' mạng xã hội

Tối 25/2, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip được quay tại một đám cưới. Đám cưới trở nên “hot” mạng xã hội khi cô dâu, chú rể được cha, mẹ hai bên tặng của hồi môn ước tính lên đến cả trăm tỷ đồng.

Trong clip, người cha của cô dâu đã tặng con gái 30 nền đất đã tách sổ đứng tên con tại thị xã Chơn Thành (Bình Phước); 2 căn hộ tại TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương); 30 cây vàng; 1 chiếc xe ô tô hiệu BMW cho con đi làm; 1 xe tải hỗ trợ công việc; 50% cổ phần tại công ty cùng nhiều hột xoàn và những đồ dùng có giá trị khác.

Your browser does not support the video tag.

Clip đám cưới ở Bình Dương

Về phía nhà trai, đôi vợ chồng mới cưới được bố mẹ chú rể tặng 200 cây vàng, xếp tràn ra khắp bàn.



Sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người chúc mừng cặp đôi may mắn này, vì vừa mới lập gia đình đã có số tài sản "khủng", và nhiều người không khỏi chạnh lòng vì làm cả đời cũng không bao giờ dám mơ tới số tài sản có giá trị lớn như vậy.

Số tài sản khủng mà cô dâu, chú rể được tặng trong ngày cưới

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, đám cưới gây xôn xao mạng xã hội này được tổ chức vào trưa ngày 25/2. Chú rể Văn Lộc nhà ở thị xã Bến Cát (Bình Dương) còn cô dâu Thùy Trang nhà ở huyện Bàu Bàng (Bình Dương).

Cả hai gia đình cô dâu và chú rể đều có công ty sản xuất tại tỉnh Bình Dương.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền phong