Đám cưới cổ tích của chú rể 'hạt tiêu' và cô dâu khiếm khuyết khiến nhiều người xúc động

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh đám cưới đẹp như mơ của một cặp đôi khiếm khuyết. Trong đoạn video là hình ảnh cô dâu có đôi chân đi lại khó khăn. Còn chú rể lại có thân hình nhỏ bé chỉ cao đến hông của cô dâu.

Sau một lần bị tai nạn giao thông, đôi chân của cô dâu không còn được lành lặn như trước.

Thân hình nhỏ bé nhưng chú rể rất ân cần chăm sóc cô dâu. Anh tỉ mỉ giúp vợ xách váy để cô dễ di chuyển hơn. Cô dâu cũng phải bám vào vai chú rể, khá chật vật mới có thể đi lên sân khấu. Sau khi cả hai di chuyển được đến chiếc bàn cạnh sân khấu, chú rể còn kéo ghế cho cô dâu ngồi. Cả hai xúc động rơi nước mắt.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện tình yêu của cặp đôi khiếm khuyết đã nhận được sự quan tâm của nhiều người, ai cũng đều ngưỡng mộ, khâm phục tình yêu của cặp đôi đặc biệt này và gửi lời chúc phúc tới họ.

"Ngưỡng mộ anh chị quá. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc".

“Nhìn cách anh cầm váy rồi đứng đưa bó hoa cho chị, mong anh chị mãi hạnh phúc”.

“Trên đời này ai cũng muốn mình được hạnh phúc. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc”.

Chú rể chủ động kéo ghế cho cô dâu

Được biết, chú rể trong đoạn clip là Đậu Văn Quý (SN 1992), trú xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Còn cô dâu là Nguyễn Thị Bình (SN 1982), trú phường Nghi Hải, TX Cửa Lò, Nghệ An. Đám cưới được tổ chức vào ngày 10/3, tại tư gia nhà trai ở xã Diễn Hải.

Ân cần tặng hoa cho cô dâu

Chia sẻ về đám cưới, chú rể Đậu Văn Quý cho hay, từ khi sinh ra anh bị khuyết tật bẩm sinh. Cặp đôi quen biết nhau trong nhóm khiếm khuyết. Vì có cùng hoàn cảnh nên họ dễ dàng đồng cảm và thấu hiểu nhau. Sau 6 tháng tìm hiểu, cả hai quyết định về chung một nhà.

“Tôi nghĩ chúng tôi đến với nhau đúng thời điểm. Với tôi thời gian bắt đầu mối tình dài hay ngắn không quan trọng. Quan trọng tôi cảm thấy thấu hiểu, hai người đồng điệu với nhau”, anh Quý nói.

Chú rể cũng cho biết, trước đây, cô dâu có ngoại hình hoàn toàn bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, sau một lần va chạm giao thông đã khiến đôi chân đi lại vất vả như hiện tại. Để có thể đến với nhau, cặp đôi phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhất là sự phản đối của gia đình.

Được biết anh Quý là con đầu trong gia đình có 3 anh em. Cơ thể không lành lặn khiến cuộc sống anh gặp nhiều khó khăn. Cách đây 3 - 4 năm, anh Quý khăn gói vào Sài Gòn sống bằng nghề bán vé số. Dự kiến, sau khi tổ chức đám cưới, hai anh chị sẽ vào Sài Gòn tiếp tục cuộc sống mưu sinh.

