3 triệu lượt xem clip bảo vệ tiệm bánh được bí mật tổ chức sinh nhật

Bảo vệ tiệm bánh bất ngờ khi được bí mật tổ chức sinh nhật Ông Phạm Thu (Đà Nẵng) bất ngờ khi được các đồng nghiệp trong tiệm bánh chuẩn bị sẵn bánh kem, hát mừng sinh nhật mình.

Ngày 4/8, vào khung giờ nghỉ trưa, ông Phạm Thu (sinh năm 1960), bảo vệ tại tiệm bánh ngọt trên đường Hàm Nghi (phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) được một nhân viên trong tiệm tới nhờ kiểm tra giúp một chiếc tủ trong quán.

Tưởng tủ gặp vấn đề hỏng hóc, ông Thu nhanh chóng tiến vào kiểm tra, không hề biết một nhân viên khác đang bí mật ghi hình. Khi mở ra, bảo vệ bất ngờ khi chờ đợi ông là một chiếc bánh kem xinh xắn. Đồng thời, các đồng nghiệp trẻ đã tụ tập phía sau, cùng đồng thanh ca khúc mừng sinh nhật.

Lúc này, ông Thu mới vỡ lẽ, cười ngại ngùng trước màn chúc mừng bất ngờ. Đoạn video ghi lại cảnh tượng cũng gây sốt trên mạng xã hội với hơn 3 triệu lượt xem.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hương Giang, ca trưởng chi nhánh Hàm Nghi của chuỗi bánh ngọt, cho biết màn chúc mừng sinh nhật được các nhân viên trong tiệm chuẩn bị từ trước để tạo bất ngờ cho ông Thu.

Giang cho biết theo đãi ngộ của thương hiệu, tất cả nhân viên làm việc tại 5 chi nhánh ở Đà Nẵng đều sẽ được tặng bánh kem vào ngày sinh nhật. Khi tới ngày vui, ca trưởng sẽ thông báo đến các nhân viên còn lại, chuẩn bị bánh và tiết mục hát mừng nhỏ dành cho nhân vật chính.

Ông Thu vui vẻ khi được đồng nghiệp hát mừng sinh nhật. Ảnh cắt từ clip.

"Đáng lẽ sinh nhật chú Thu là ngày 6/7, nhưng thời gian vừa rồi chú được điều động qua hỗ trợ chi nhánh khác. Vì chú gắn bó thường xuyên nhất với cơ sở Hàm Nghi, chúng tôi quyết định chờ chú quay lại trực tại đây mới tổ chức", Giang giải thích.

Để không ảnh hưởng tới ca làm việc của bảo vệ, quán đã cắt cử một nhân viên khác trực ở khu vực trông xe trong lúc hát mừng. Mọi người cũng không tổ chức ăn uống mà chủ yếu tặng bánh và nhanh chóng quay trở lại làm việc. Chiều cùng ngày, khi hết ca làm việc, chiếc bánh được ông Thu đem về thưởng thức cùng gia đình.

"Sinh nhật ai chúng tôi cũng tổ chức như vậy nhưng không quay video lại. Hôm qua, chúng tôi mới nghĩ đến việc ghi hình làm kỷ niệm, không ngờ viral và được mọi người khen dễ thương", Giang nói.

Dưới phần bình luận video, nhiều khách quen của tiệm cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật nam bảo vệ, kể rằng được ông đón tiếp nhiệt tình, chu đáo mỗi khi ghé mua bánh.

Một ngày sau món quà sinh nhật bất ngờ, ông Thu chia sẻ với Tri Thức - Znews bản thân vẫn thấy rất vui và ấm lòng khi nghĩ lại khoảnh khắc được mọi người quan tâm. Làm việc tại cơ sở này 5-6 năm nay, ông rất hạnh phúc mỗi khi được nhớ đến và nhận lời chúc sinh nhật từ đồng nghiệp.

"Tôi đã ăn chiếc bánh được tặng, rất ngon. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc tốt đẹp", ông bày tỏ.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn