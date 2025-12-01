Đảm bảo an toàn, phòng ngừa bạo lực học đường

Trường THCS Tôn Đức Thắng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, nơi xảy ra vụ việc xô xát, đánh nhau giữa các học sinh lớp 7/1 gây xôn xao dư luận. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Theo đó, UBND phường Thống Nhất phối hợp nhà trường và các đơn vị liên quan đánh giá toàn bộ diễn biến vụ việc, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật nghiêm đối với tập thể, cá nhân liên quan; báo cáo kết quả trước ngày 15/12/2025. Ngành Giáo dục tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử trong nhà trường và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Ngành tiếp tục nâng cao vai trò của giáo viên, cán bộ quản lý trong công tác quản lý học sinh; chủ động nắm bắt tâm lý, phát hiện sớm các mâu thuẫn để có biện pháp can thiệp kịp thời. Cùng với đó, khuyến khích học sinh tham gia ngăn chặn, thông tin về các hành vi bạo lực học đường; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh, cơ quan công an và chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa.

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với địa phương, nhà trường trong xác minh vụ việc và xử lý theo quy định nếu phát sinh hành vi bạo lực học đường.

Trước đó, UBND phường Thống Nhất đã có báo cáo số 468/BC-UBND về vụ việc xảy ra chiều 28/11 trong giờ học thể dục của lớp 7/1, Trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng. Theo báo cáo, hai học sinh xảy ra mâu thuẫn liên quan bài vẽ mỹ thuật dẫn đến xô xát. Video vụ việc lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một học sinh bị bạn đánh trong khi nhiều học sinh xung quanh đứng xem nhưng không can ngăn.

Ngay sau sự việc, UBND phường, lực lượng chức năng, nhà trường làm việc với phụ huynh, học sinh liên quan và thống nhất biện pháp khắc phục, nhắc nhở, giáo dục học sinh trong lớp. Nhà trường tăng cường quản lý và cam kết đảm bảo an toàn cho học sinh thời gian tới.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn trường học và phòng ngừa hiệu quả bạo lực học đường trên địa bàn.

Tác giả: Hoài Nam - Xuân Huy

Nguồn tin: baotintuc.vn