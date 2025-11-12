Ngày 12-11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành và địa phương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bạo lực học đường, tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vụ bạo lực học đường xảy ra tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa ngày 17-10 khiến 1 nam sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai tử vong. Ảnh cắt từ clip

Trong văn bản, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh đưa nội dung phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo hằng năm của tỉnh.

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương học đường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có cách ứng xử văn hóa trong trường học.

Thiết lập "đường dây nóng" tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường; tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào một số môn học và chương trình ngoại khóa. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh triển khai các mô hình "Cổng trường an toàn", "Tổ tư vấn học đường", "Phòng chống bạo lực học đường"… nhằm sớm phát hiện, phòng ngừa, hóa giải mâu thuẫn trong học sinh.

Yêu cầu các nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục con em; đặc biệt chú ý đến mối quan hệ, sinh hoạt bạn bè ngoài giờ học; kịp thời phát hiện, hỗ trợ học sinh có dấu hiệu cá biệt, nghiện game, sử dụng thuốc lá điện tử hay các chất cấm…

Trước đó, trong tháng 10-2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường khiến 2 nam sinh học tại Trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình) và Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (xã Triệu Sơn) bị bạn cùng trường đánh dẫn tới tử vong.

Để chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường, Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hơn nữa để ngăn chặn các vụ bạo lực học đường đang có chiều hướng gia tăng, với tính chất ngày càng nghiêm trọng tại địa phương thời gian qua.

Trong đó, Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu Sở GD-ĐT tham mưu để UBND tỉnh Thanh Hóa đưa nội dung phòng chống bạo lực học đường vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội chứ không dừng lại ở các văn bản, chỉ thị thường niên hoặc đột xuất.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động