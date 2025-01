Đảm bảo an ninh trật tự cho người dân ăn mừng chiến thắng sau chung kết lượt về AFF Cup 2024

Dòng người ăn mừng chiến thắng tuân thủ Luật giao thông

Tối 05/01/2025, giành chiến thắng thuyết phục với tổng tỷ số 5-3 sau 02 lượt trận chung kết, đội tuyển Việt Nam nhận cúp vô địch AFF Cup 2024 trên đất Thái Lan, người hâm mộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuống đường ăn mừng chiến thắng. Khắp các nẻo đường, dòng người "đi bão" với cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới kéo về các tuyến đường trung tâm thành phố Vinh, tiếng kèn, tiếng trống cùng tiến hò reo “Việt Nam vô địch” hòa vào nhau vô cùng sôi động.

Để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hoạt động gây mất an ninh trật tự (ANTT), đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân, Công an Nghệ An đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông.

Người hâm mộ "đi bão" ăn mừng - cùng dừng đèn đỏ

Theo đó, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các địa phương trực 100% quân số trước, trong và sau khi diễn ra trận chung kết lượt về bóng đá AFF Cup 2024; triển khai 40 tổ với gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ nhằm đảm bảo ANTT tại các tuyến đường trọng điểm, khu vui chơi công cộng, khu vực trung tâm; tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, chốt chặn các vị trí trọng điểm để chủ động phát hiện, ngăn chặn, kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an Nghệ An đảm bảo ANTT cho người dân ăn mừng chiến thắng

Trong không khí vui mừng, hứng khởi của các cổ động viên tổ chức ăn mừng sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, Công an Nghệ An tăng cường lực lương, phương tiện, tổ chức hướng dẫn, phân luồng, điều tiết, không để xảy ra ùn tắc giao thông, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT. Bên cạnh đó, tuyên truyền, nhắc nhở người dân cổ vũ và thể hiện tình yêu bóng đá một cách văn minh, văn hóa và an toàn. Đồng thời, kịp thời, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi gây ảnh hưởng ANTT, trật tự an toàn giao thông, nhất là lạng lách, đánh võng, đua xe, đốt pháo nổ trái phép.

Các đơn vị chủ động phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, giải tán đám đông, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kịp thời giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp khi có yêu cầu; nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động gây rối ANTT, các đối tượng xấu lợi dụng cổ vũ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn