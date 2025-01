Anh Tây đi "bão" mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam từ Hà Nội "lạc" lên tận Phú Thọ, ai cũng phải bật cười vì một điều

“Đi bão” có lẽ là một cách ăn mừng quen thuộc của người Việt Nam sau mỗi chiến thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia, đặc biệt trong những trận đấu quan trọng. Và gần nhất, người hâm mộ Việt Nam đã có một trận “đi bão” cuồng nhiệt nhờ chiến thắng đội tuyển Thái Lan ở lượt đi trận chung kết ASEAN Cup 2024 tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) vào tối ngày 2/1.

Những cảnh tượng này không chỉ khiến người dân Việt Nam mà cả những du khách nước ngoài cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Thậm chí, có nhiều người còn nhiệt tình không kém những cổ động viên nước nhà. Trong đó, một vị khách nước ngoài đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người khi theo dòng người “đi bão” lạc từ tận Hà Nội xuống Phú Thọ.

Đi đến đâu, sự nhiệt tình của vị khách cũng thu hút sự chú ý của người dân nên đều được những người xung quanh ghi lại. Ban đầu là video ở bờ hồ Hoàn Kiếm, vị khách đã ngồi trên xe máy cùng những người Việt Nam khác, trên đầu vẫn còn đeo khẩu hiệu "Việt Nam vô địch".

Trong một đoạn video khác, người ta lại thấy anh đang ngồi trên một chiếc xe khác và được người khác chở, đội theo mũ bảo hiểm ngồi trên xe máy. Một lúc sau đã thấy nam thanh niên vui vẻ hát nhảy dọc đoạn hầm chui Kim Liên (Hà Nội) đang tắc cứng, thậm chí còn có cả "đạo cụ" là xoong chảo để gõ không kém người Việt.

Và ở một đoạn video khác ghi lại cảnh tượng anh chàng du khách đang đứng bên trên chiếc xe bán tải di chuyển ở khu vực Phú Thọ - nơi diễn ra trận đấu và vẫn cùng rất đông các cổ động viên khác hò reo.

Điều này đã khiến nhiều người thắc mắc, không biết làm cách nào người này có thể di chuyển từ Hà Nội đến một nơi cách xa cả 100km như vậy được trong khi không hề quen biết bất cứ ai. Theo một trong những người cho nam du khách đi nhờ đã chia sẻ, vốn đang chở người này trên xe nhưng sau đó lạc mất và không biết đã đi đâu.

Có thông tin cho rằng, vị du khách này sau đó đã bị lạc và phải liên hệ lại với hướng dẫn viên để đón về. Vậy nhưng, chắc chắn đây sẽ là những kỷ niệm khó quên về Việt Nam trong chuyến hành trình của nam thanh niên này.

“Nghe bảo anh trai này đi nhờ xe hết người này đến người khác, xe máy cũng lên mà ô tô cũng chở nên mới đến tận Phú Thọ được. Vậy mới thấy Việt Nam hiếu khách và an toàn đến mức nào.”

“Nhìn anh khách này là “hoà tan” luôn rồi, không biết anh trai có hiểu mọi người hát gì không nhưng clip nào cũng thấy anh hò hét nhiệt tình nhất luôn.”

“Đâu phải khách du lịch nào cũng có chuyến trải nghiệm đáng nhớ như này đâu. Chắc đêm nay mà Việt Nam thắng, anh khách đi lạc đến cả Sài Gòn mất.”

"Ưu điểm: Ai rủ cũng đi. Nhược điểm: Không biết đường về"

Hiện những đoạn video về nam thanh niên này vẫn tiếp tục nhận được sự chú ý trên khắp các trang mạng xã hội.

