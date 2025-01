Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông khi "đi bão" mừng đội tuyển Việt Nam

Tối 02/01/2024, tại trận chung kết AFF Cup 2024 lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan với tỉ số 2-1. Ngay sau chiến thắng của đội tuyển, đông đảo người hâm mộ tại Nghệ An đã đổ ra đường mừng chiến thắng. Khắp các trục đường dẫn về trung tâm thành phố Vinh, rất đông người và phương tiện, người cầm cờ, người cầm kèn trống cùng hò reo. Đại đa số người dân đều chấp hành luật giao thông, nhất là sau khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP được thực thi, ý thức của người dân đã nâng cao rõ rệt.

Đội CSGT – TT, Công an thành phố Vinh đã triệu tập, làm việc với các trường hợp vi phạm an toàn giao thông đêm 02/01/2025

Trước và sau trận đấu, Đội CSGT - TT, Công an thành phố Vinh đã tăng cường quân số ứng trực, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông để người tham gia giao thông an toàn, tránh ùn tắc cục bộ. Đồng thời, Đội cũng xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc “đi bão” để gây rối trật tự, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển, tín hiệu đèn giao thông, vi phạm các quy định khác là nguyên nhân dẫn tới ùn tắc và tai nạn giao thông.

Cùng với đó, thông qua hệ thống camera, Trung tâm thông tin chỉ huy, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh đã rà soát, trích xuất dữ liệu từ camera giám sát trên các tuyến đường và gửi thông tin các trường hợp vi phạm cho Đội CSGT - TT, Công an thành phố Vinh tiếp tục xác minh, làm rõ. Sau khi nhận thông tin từ Trung tâm thông tin chỉ huy, bước đầu, Đội CSGT – TT, Công an thành phố Vinh đã xác minh được 09 trường hợp (đều trú tại thành phố Vinh) vi phạm an toàn giao thông với lỗi: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Các trường hợp vi phạm tại Cơ quan Công an

Hiện, Đội CSGT – TT, Công an thành phố Vinh đã triệu tập và xử lý các trường hợp theo quy định của pháp luật.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ có một trận lượt về tại BangKok vào ngày 5/01/2024. Lực lượng Công an khuyến cáo, người hâm mộ khi ra đường cổ vũ đội tuyển cần tuân thủ pháp luật, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông để bản thân và mọi người đều an toàn, lành mạnh, niềm vui được tròn đầy hơn.

.

Tác giả: Phạm Thủy – Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn